Mekanikkonstruktör till Underwater
2025-10-29
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Undervattensdomänen är en miljö som ställer unika krav på utformningen av de produkter som är ämnade att verka inom den. Sådana produkter förväntas verka ljudlöst i ett svart kallt mörker, i en miljö utan syre och med ett omgivande tryck många gånger större än vad som återfinns ovan ytan. Många system för kommunikation och navigering som vi förlitar oss på ovan ytan kan inte användas under den. Som konstruktör hos oss blir det ditt jobb att lösa att våra produkter fungerar i dessa utmanande förhållanden.
Din huvudsakliga uppgift som mekanikkonstruktör hos oss blir att konstruera mekaniska system i de projekt som berör avdelningen. Genom att samarbeta över gränsytor med andra funktioner så som inköp, produktion, provning och olika underleverantörer gör du det möjligt.
Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och ett gott samarbete där vi löser våra uppgifter tillsammans. Arbetet sker i en miljö som främjar såväl karriären som den personliga utvecklingen. Vi värnar om att vara en arbetsplats där gemenskap, stimulerande arbetsuppgifter och trivsel står högt i kurs.
Vi arbetar mestadels i team. Varje teammedlem är en viktig kugge som får stor frihet att själv kunna ta ansvar och driva sin del av uppgiften. Naturligtvis finns alltid teammedlemmar, kollegor och andra som stöd.
Programvara som används för CAD är Catia V6(3DExperience) eller Solid Edge.
Vi söker dig som trivs med att samarbeta med andra men också tycker om att ta mycket eget ansvar och självständigt driva dina arbetsuppgifter. Vi tror att du har ett genuint intresse för teknik och tycker att det är roligt at hjälpa till där det behövs (t.ex. prototypbygge eller provning).
Önskvärda kvalifikationer:
Utbildning som högskole- eller civilingenjör med inriktning mot maskinteknik eller liknande
Några års arbetslivserfarenhet
Kunskap i något CAD-verktyg
Kommunicerar väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska
B-körkort
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
