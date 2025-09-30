Mekanikkonstruktör till Sigma Connectivity
2025-09-30
På Sigma Connectivity får du chansen att jobba på ett bolag i framkant av utvecklingen av uppkopplade produkter där dina idéer förvandlas till verklighet. Nu söker vi en mekanikkonstruktör, så ta chansen att söka redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som mekanikkonstruktör är du spindeln i nätet i produktutvecklingsprojekt, från tidiga konceptfaser till verifiering och produktion. Du kommer tillsammans med ditt innovativa team att utveckla produkter i tekniktunga projekt i täta samarbeten med andra discipliner såsom elektronik och optik.
I konstruktörsrollen säkerställer du att design och funktion möter satta krav för konstruktionerna. Vi ser att du trivs bra med breda kontaktytor, att du är nyfiken och hungrig på att lära dig av nya erfarenheter och utmaningar samt att du tar för dig och vågar utmana. Du vill gärna arbeta med CAD-modellering och spännande produktutveckling!
Du erbjuds
• En tillsvidareanställning med inledande provanställning som konsult på Academic Work, med goda möjligheter till efterföljande direktanställning hos Sigma Connectivity
• Som konsult hos Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Rollen innefattar att ansvara för en delmängd av mekanikprojekt inom större produktutvecklingsprojekt, med fokus på produktens olika komponenter. Du kommer att utveckla allt från prototyper till fullskaliga produkter och säkerställa att alla komponenter får plats och fungerar tillsammans. Du kommer att konstruera mekaniska lösningar som tar hänsyn till design, hållfasthet och tillverkningsbarhet. Det innebär bland annat att:
• Utföra CAD-konsuktion, primärt i Siemens NX
• Föra dialog med kollegor inom mekanik och andra discipliner för att hitta optimala konstruktionslösningar
• Hantera leverantörskontakter och säkerställa materialval och tillverkningsbarhet med kostnadsmedvetenhet
• Göra testning och verifiering för att säkerställa konstruktionernas funktion och hållfasthet, samt i enlighet med kravbilden på varje komponent
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom maskinteknik
• Har erfarenhet av maskinkonstruktion sedan tidigare
• Har god kunskap inom 3D-modellering i CAD-system, gärna Siemens NX
• Har erfarenhet av testverifiering, formsprutsanalys samt toleransanalys
• Har flytande kunskaper i engelska, både i tal och skrift, då det är koncernspråket
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av struktur- eller värmesimuleringar
• Goda kunskaper i SolidWorks, Creo, och/eller Inventor
• Mäterfarenhet, där du använt mätmaskin
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Stresstolerant
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
