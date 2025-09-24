Mekanikkonstruktör till Saab Dynamics
2025-09-24
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Arbetsuppgifter
I rollen som mekanikkonstruktör blir du en nyckelperson i utvecklingen av Saabs produkter. Du arbetar både med nykonstruktion och uppdateringar av missiler, där fokus ligger på att optimera lösningar för att säkerställa producerbarhet. Arbetet omfattar allt från konstruktion av missilkroppar och delsystem kopplade till mekaniska avfyrningslösningar, till anpassningar av tekniska underlag som ritningar och 3D-modeller för ändrade produktionsmetoder och krav.
I rollen kommer du fungera som en brygga mellan konstruktion och produktion. Du kommer ha flera interna kontakter och vara drivande i dialoger kring koncept, toleranskedjor och materialval, där du också lyssnar in produktionens behov och omsätter det till konstruktiva lösningar.
Din profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av mekanikkonstruktion, gärna med bakgrund inom tillverkningsindustrin där du kommit i kontakt med serietillverkning. Du bör ha erfarenhet i CAD, där kunskaper av Catia V5 och/eller 3D Experience är meriterande.
Som person är du kommunikativ, driven och lösningsorienterad. Du trivs i arbetet med andra, och du har en fallenhet för att ta nya kontakter och genom diskussion driva arbetet framåt, samtidigt som du själv är nyfiken på att utveckla både processer och produkter.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är ett konsultuppdrag initialt om ca 1 år med goda möjligheter till förlängning och på sikt kan anställningen eventuellt övergå till Saab. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet för denna tjänst sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
