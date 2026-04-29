Mekanikkonstruktör till Polyamp i Åtvidaberg
Professionals Nord Linköping AB / Maskiningenjörsjobb / Åtvidaberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Åtvidaberg
2026-04-29
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Linköping AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Söderköping
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Polyamp är specialiserade på strömförsörjningsprodukter och system för att skydda fartyg från magnetiska minor. Vi har egen utveckling och tillverkning av AC/DC och DC/DC omvandlare. Vår specialitet är spänningsomvandlare med hög tillförlitlighet, för användning i tuffa miljöer. Polyamp är specialiserade inom design och tillverkning av system för minskyddsutrustning för svensk och internationella marinstridskrafter. Vi tillverkar även sensorer för att mäta elektriska fält under vatten där det finns både civila och marinmilitära applikationer. Det medför att vi även har model och mätverktyg samt unik kompetens inom undervattenssignaturer. Vårt huvudkontor finns i Sollentuna och tillverkningen sker i Åtvidaberg, där denna tjänst är placerad.
Gillar du att se dina idéer ta form i verkligheten, från CAD till färdig produkt i verkstaden? Vill du konstruera på riktigt - inte bara på skärmen? Hos Polyamp får du arbeta i en produktionsnära roll där du kombinerar mekanisk konstruktion med materialval, dialog med leverantörer och ständig förbättring i produktionen. Här söker vi dig som är trygg i din kompetens, nyfiken i ditt arbetssätt och som vill vara en självklar del av ett litet, tekniktungt team med lång produktlivslängd och hög kvalitet i fokus.
Information om tjänstenProfessionals Nord söker i samarbete med Polyamp en Mekanikkonstruktör som vill ha en vardag där du växlar mellan kontor och produktion. Rollen är tydligt produktionsnära och du följer konstruktionen hela vägen - från idé och ritning till färdig produkt.
Du ges stor frihet i material- och designval, med möjlighet att utmana befintliga lösningar och driva förbättringar. Du sitter på plats i Åtvidaberg och arbetar nära produktion, CNC-operatör samt elektronik- och mjukvaruingenjörer. Den här rollen passar dig som trivs med korta beslutsvägar, mycket dialog och löpande förbättringsarbete snarare än långa, isolerade konstruktionsprojekt.
Hos Polyamp kliver du in i en platt organisation där din kompetens verkligen gör skillnad. Här finns både frihet och ansvar - och en genuin möjlighet att påverka hur saker görs på riktigt.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
En stabil arbetsgivare med hög teknisk nivå, låg personalomsättning och stark laganda
Ett erfaret och prestigelöst team med tätt samarbete mellan konstruktion, produktion och inköp
Möjlighet att växa brett i rollen, exempelvis mot projektledning, systemdokumentation eller kundnära arbete
Trygga villkor med konkurrenskraftig lön, flexibla arbetstider och goda förmåner Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Konstruera och vidareutveckla mekaniska lösningar i 3D CAD
Ta fram kompletta tillverkningsunderlag med tydlig koppling till produktionsmetod
Göra material- och ytbehandlingsval (exempelvis aluminium, rostfritt och eloxering)
Vara tekniskt stöd till produktionen och svara på konstruktionsrelaterade frågor
Ha dialog med underleverantörer kring tillverkning, toleranser och förbättringsförslag
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete av befintliga produkter
Vi söker dig som har
En bakgrund som mekanikkonstruktör och trivs i en produktionsnära miljö. Du har troligen en högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta i 3D CAD, gärna SolidWorks eller liknande system
Arbetslivserfarenhet och kunskap i att ta fram kompletta tillverkningsunderlag
Mycket goda kunskaper i tal och skrift såväl på svenska som engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av CNC-nära konstruktion och känner dig trygg i dialoger med underleverantörer kring material, ytbehandling och tillverkning.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Polyamp. Du är självständig, vilket gör att du kan ta ansvar för dina beslut och driva arbetet framåt. Du är lösningsorienterad och motiveras av att förstå problem på djupet och hitta fungerande, hållbara lösningar. Du är kommunikativ och trygg i dig själv, vilket gör att du vågar ta dialoger, stå för dina bedömningar och samarbeta med olika delar av organisationen med en ödmjuk approach.
START: Enligt överenskommelse OMFATTNING: Heltid STAD: Åtvidaberg URVAL: Sker löpandeKONTAKT: Marija Biletic #Polyamp, #3D-CAD, #produktionsnära, #Åtvidaberg
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
https://www.polyamp.se/om-oss
597 53 ÅTVIDABERG Arbetsplats
Polyamp Kontakt
Leveranschef
Marija Biletic marija.biletic@pn.se +46708803223
9881900