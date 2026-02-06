Mekanikkonstruktör till Permascand
2026-02-06
Föreställ dig att ditt konstruktionsarbete bidrar till renare vatten, grön energi och mer hållbara industriprocesser världen över. Som mekanikkonstruktör på Permascand kliver du in i en högteknologisk miljö där avancerad produktutveckling och den gröna omställningen går hand i hand. Varmt välkommen med din ansökan, vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Permascand AB har i över 50 år levererat elektroder och eftermarknadstjänster till den kemiska industrin. Nyligen har företaget gått samman med Magneto Special Anodes och bildat en koncern med produktionsanläggningar i Ljungaverk, Nederländerna samt Kina och består av ca 300 anställda.. Tillsammans är ambitionen att bygga ett världsledande bolag inom utveckling och tillverkning av katalytiska beläggningar och elektroder.
På Permascand arbetar omkring 100 medarbetare och huvudkontoret är beläget i Ljungaverk, där verksamheten bedriver forskning och utveckling, teknikutveckling samt produktion. Som konstruktör kommer du att tillhöra teknikavdelningen som består av konstruktörer, produktägare, automationstekniker, produktionstekniker och prototypverkstad.
Du erbjuds
• Att bli del av ett bolag som besitter mycket spetskompetens och driver egen forskning och utveckling inom området
• En internationell och innovativ miljö
• Att konstruera produkter som bidrar till grön omställning och ett elektrifierat samhälle
• Möjlighet att utvecklas som konstruktör men också anskaffa bred teknisk kunskap inom material, process- och produktionsteknik
Dina arbetsuppgifter
Som konstruktör kommer du att arbeta med både nya och befintliga produkter i interna och externa projekt. Du kommer också arbeta med konstruktion av utrustning och fixturer och andra hjälpmedel till den egna produktionen.
Du kommer bland annat att:
• Delta i utveckling av nya produkter och produktionsutrustning
• Ansvara för att ritningshantering i kundprojekt sker enligt krav och riktlinjer
• Stödja interna och externa kunder med teknisk kompetens
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom mekanisk konstruktion, meriterande med eftergymnasial utbildning
• God erfarenhet av 3D-CAD
• Har goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift, då det krävs i dialog med kunder och kollegor
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av affärssystemet Monitor
• Erfarenhet av svetsade konstruktioner
• Kunskap inom plåtbearbetning
• Erfarenhet av verktygsframställning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Lösningsfokuserad
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Permascand AB har i över 50 år levererat elektroder och eftermarknadstjänster till den kemiska industrin. Efter att bolaget gått samman med Magneto Special Anodes är ambitionen att bygga ett världsledande bolag inom utveckling och tillverkning av katalytiska beläggningar och elektroder. Permascand/Magneto Special Anodes har produktionsanläggningar i Ljungaverk, Nederländerna samt Kina och består av ca 300 anställda. Ersättning
