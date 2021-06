Mekanikkonstruktör inom Tung industri till Gotland - Afry AB - Maskiningenjörsjobb i Solna

Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Solna2021-06-30Om jobbetHar du tröttnat på storstadslivet och vill flytta tillbaka till den mer lantliga och lugna omgivningen på Gotland eller väntar du på rätt möjlighet till att äntligen kunna flytta ut till denna vackra ö?Som konsult hos oss kommer du arbeta i uppdrag som innefattar hela eller delar av utvecklingskedjan från förstudie, tekniskt offertunderlag, system- och detaljkonstruktion, leverantörskontakter till färdig produkt. I din roll som mekanikkonstruktör förväntas du sätta dig in i våra kunders verksamhet och se deras förutsättningar och behov. Att ta fram en optimal produkt, både för kunden och slutanvändaren, är ditt och vårt gemensamma mål!Du kommer vara med i utvecklingen av produkter i teknikens framkant och ingå i spännande projekt med största fokus mot kunder inom tung industri.Vem är du?Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att arbeta med produktutveckling och/eller mekanisk konstruktion inom tung industri.Du kommer att arbeta inom intressanta områden och miljöer med varierande arbetsuppgifter. Din utveckling är central och vi kommer att försöka hitta det uppdrag som passar just dig och din utveckling. Du kommer att tillhöra ett framgångsrikt globalt företag och arbeta tillsammans med inspirerande och engagerade medarbetare!Som person är du nyfiken, driven och har ett genuint intresse för teknik och problemlösning. Du gillar omväxlande arbetsuppgifter och utmaningar i olika miljöer, då våra uppdrag förändras med tiden. Du arbetar ständigt med att utvecklas, både professionellt och som person.Kvalificerande:Examen från teknisk högskola eller motsvarande.5 års erfarenhet som mekanikkonstruktör inom tung industriVan användare av CAD-verktyg, gärna Catia V5 eller motsvarande.Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Meriterande:Arbetat inom BasindustrinVan att arbeta självgående i närhet till kunderVi erbjuderVi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.2021-06-30AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Making FutureVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-30AFRY AB5838202