Mekanikkonstruktör
Montico HR Partner AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2026-07-06
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, Söderköping
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Till vår kund Columbia Elektronik i Kolmården söker vi nu en mekanikkonstruktör med erfarenhet av produktutveckling. Är du noggrann, tekniskt intresserad och trivs med förbättringar och kvalitetsarbete kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Columbia Elektronik söker en mekanikkonstruktör som designar testfixturer till kretskort. Vi designar och tillverkar one-off produkter till våra kunder. Detta gör att varje nytt projekt har nya utmaningar och vi behöver någon med god problemlösningsförmåga och ett analytiskt öga. Som konstruktör ansvarar du för att produkten lever upp till kundens krav.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av mekanikkonstruktion eller liknande, Du ska ha en god kommunikativ förmåga då arbetet innefattar en hel del kundkontakt. Dina arbetsuppgifter
Columbia elektronik designar och tillverkar testfixturer för kretskort främst. Men även fixturer till slut-test av färdiga produkter. Vi kombinerar mekanisk design, precision och användarvänlighet i ett system. Det handlar om att öka prestanda, minimera risker och skapa smartare lösningar från början. Dina arbetsuppgifter
• Design av testfixturer efter Spec för tillverkning
• Framtagning av designförslag till kund
• Ständiga förbättringar
Förväntningar:
Vi söker dig som är:
Självgående
Initiativrik
Kommunikativ
Lösningsorienterad
Vi söker dig som
Minst 5 års erfarenhet av konstruktion
Relevant teknisk utbildning
Goda kunskaper i Svenska och engelska i tal och skrift
Körkort och tillgång till egen bil
Meriterande
Jobbat med mekanikkonstruktion
Jobbat med produktions eller produktutveckling
Intresse av ständiga förbättringar och kvalitetsarbete
Arbetat med SolidWorks
Tjänsten är planerad att tillsättas med start under hösten. Vi tar gärna emot ansökningar löpande under sommaren.
Vi går igenom ansökningarna efter semesterperioden i Augusti och återkommer till dig med besked om du gått vidare i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Ståthögavägen 48 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Columbia Elektronik AB Kontakt
Linda Karlsson linda.karlsson@montico.se Jobbnummer
9994004