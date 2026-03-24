Mekanikkonstruktör
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-03-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Jönköping
, Eksjö
, Falköping
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du blir en del av ett utvecklingsteam som tar fram tillbehörsprodukter och personlig skyddsutrustning för krävande användningsområden. Här får du arbeta i en tekniskt stark miljö med både klassiska konstruktionsuppdrag och mer komplexa mekatroniska produkter. Rollen passar dig som vill arbeta nära hela utvecklingskedjan och bidra från tidiga idéer till industrialiserad produkt.
Du samarbetar med mekanikingenjörer, testingenjörer och andra specialistfunktioner i en vardag som präglas av variation, tekniskt ansvar och nära kontakt med både interna och externa parter.
ArbetsuppgifterTa fram koncept och driva prototypframtagning för nya och vidareutvecklade produkter.
Skapa 3D-modeller i Catia V5 och ta fram ritningsunderlag med rätt teknisk kvalitet.
Bygga upp och underhålla BOM-strukturer i PLM-system.
Analysera utfallsprover och följa upp testresultat tillsammans med testingenjörer.
Ansvara tekniskt för godkännande av detaljer och produkter inom dina projekt.
Planera och driva ditt arbete självständigt inom både nyutveckling och underhåll.
Samarbeta med labb, beräkning, fabrik, kvalitet samt externa leverantörer och partners.
Följa produkterna genom hela processen från koncept till färdig industrialiserad lösning.
KravHögskoleingenjör med inriktning mot produktutveckling, mekanik och hållfasthet.
Dokumenterad konstruktionserfarenhet av formsprutade plastkomponenter.
Goda kunskaper i Catia V5.
Goda kunskaper i något PDM/PLM-system.
Materialkännedom inom polymera material.
Grundläggande kunskap om mätteknik och geometrisäkring.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeGrundläggande kunskaper om formsprutningsverktyg och tillverkningsprocess för polymera material.
Erfarenhet av PLM-systemet Teamcenter.
God erfarenhet av ytmodellering i Catia V5.
Goda kunskaper i måttsättning med form- och lägestoleranser.
Erfarenhet av kostnadskalkylering på detalj- och produktnivå.
Erfarenhet av att självständigt tidsestimera detalj- och produktframtagning.
Erfarenhet av teknisk projektledning.
Erfarenhet av validerande provning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7454178-1910709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Huskvarna station (visa karta
)
561 33 HUSKVARNA Jobbnummer
9816902