Mekanikingenjör sökes!
2025-08-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Är du en erfaren ingenjör som vill bidra till utvecklingen av framtidens energisystem? Vår kund söker nu en Lead Engineer - Generators till sitt Generator Engineering Service Team i Sverige. Passar beskrivningen in på dig? Sök redan idag, vi arbetar med ett löpande urval. Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Som mekanikingenjör hos vår kund ingår du i ett teamet som har en central roll i verksamheten och arbetar med att säkerställa och utveckla prestandan i företagets generatorlösningar - från underhåll och uppgraderingar till teknisk rådgivning och projektledning.
Du kommer arbeta som konsult via Professionals Nord under ca 6 månader, därefter anställs du direkt hos kundföretaget förutsatt att samarbetet fungerat bra. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till sara.glennhammar@pn.se Dina arbetsuppgifter
I rollen får du arbeta med avancerad teknik, utveckla långsiktiga lösningar och vara en del av omställningen mot en grönare energiframtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Planera och dokumentera underhållsinsatser för generatorer samt hantera tekniska frågor under pågående arbeten.
Delta i projekt för reparation, ombyggnad och nytillverkning av generatorer.
Stödja säljteamet med teknisk kompetens och delta i kundmöten för att identifiera och utveckla affärsmöjligheter.
Bygga och utveckla starka relationer med interna team och externa kunder, särskilt på den lokala marknaden.
Säkerställa att arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet alltid är prioriterade i design- och underhållsprocesser.
Medverka i strategiska initiativ för att stärka företagets erbjudande inom generatorservice.
Vi söker dig som
Högskole- eller civilingenjörsexamen (eller motsvarande) inom maskinteknik eller teknisk fysik.
Erfarenhet av mekanisk konstruktion och ingenjörsarbete.
God förmåga att arbeta med tekniska verktyg och IT-system.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Har B-körkort
Meriterande:
Goda kunskaper i franska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av CAD-verktygen CATIA.
Vi tror även att dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas i arbetet. Du är strukturerad, lösningsorienterad, kommunikativ och stresstålig. Vi ser även att du bör vara handlingskraftig och en lagspelare.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Västerås
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Sara Glennhammar
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta sara.glennhammar@pn.se
