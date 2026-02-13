Mekanikingenjör
Vill du arbeta med mekanisk konstruktion i teknikens framkant och bidra till robusta, högteknologiska produkter inom försvarsindustrin? Vi söker nu en mekanikkonstruktör till en internationell verksamhet i Huskvarna, där precision, kvalitet och samarbete är avgörande.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
I rollen som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta med design och utveckling av mekaniska delar till tekniskt avancerade produkter för krävande applikationer. Arbetet omfattar hela konstruktionskedjan, från koncept och design till ritningsframtagning, toleransutredningar och teknisk dokumentation. Du blir en del av projektteam där flera discipliner samverkar, och du arbetar nära både teamledare och sektionschef. Rollen kräver god förståelse för hur tekniska krav påverkar design, verifiering och testning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Mekanisk design av komponenter och system
Framtagning av ritningar och teknisk dokumentation
Toleransutredningar och konstruktionsgranskningar
Samarbete med test-, integrations- och systemfunktioner
Projektarbete i tvärfunktionella team
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mekanik och som arbetar strukturerat och metodiskt. Du tar ansvar för ditt arbete och ser till att uppgifter dokumenteras, slutförs och lämnas vidare på ett tydligt sätt.
Vi ser gärna att du har:
Master-, civil- eller kandidatexamen inom mekanik, maskinteknik, produktutveckling eller motsvarande
CAD-erfarenhet, gärna Catia V5
Förståelse för hur produktkrav påverkar design, verifiering och test
Förmåga att arbeta självständigt men också i nära samarbete med andra discipliner
Erfarenhet från försvars-, aerospace- eller fordonsindustrin, exempelvis inom design, test, integration eller kravställning, är meriterande.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
