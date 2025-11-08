Mekaniker till Peepal Services AV
Peepal Services AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge
Vill du bli en del av ett företag som värdesätter din kompetens och ger dig möjlighet att växa inom fordonsbranschen? Då är Peepal Services AB rätt plats för dig!
Vi söker nu en erfaren bilmekaniker med stort intresse för såväl enklare som mer avancerad felsökning och reparationer av person- och transportbilar.
Peepal Services AB är ett etablerat transportföretag som driver verksamhet inom passagerartransporter i Stockholmsområdet. Som bilmekaniker hos oss kommer du att ansvara för service och reparationer av företagets fordon. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar regelbundet underhåll, som oljebyten, däckbyten och förebyggande servicearbete. Du kommer även att bidra till att våra fordon alltid är i bästa möjliga skick och att våra förare får snabb och professionell service.
Företaget erbjuder sjukförsäkring, trygghetsförsäkring, livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för alla anställda.Publiceringsdatum2025-11-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som bilmekaniker och som har god kännedom om olika bilmärken och modeller. Du har bred kunskap inom fordonsmekanik och fordonsel samt kan utföra reparationer och underhåll på ett professionellt och noggrant sätt.
En relevant utbildning inom fordonsmekanik eller motsvarande är meriterande.
Som person är du serviceinriktad, noggrann, självgående och har en stark känsla för kvalitet i ditt arbete. Du trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och samarbetar väl med kollegor.
Låter tjänsten intressant?
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via e-post: peepalservices@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: peepalservices@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peepal Services AB
(org.nr 559326-4129)
Blåkragegränd 9 Lgh 1304 (visa karta
)
137 60 JORDBRO Jobbnummer
9595472