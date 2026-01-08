Mekaniker till Metsä Tissue
2026-01-08
Metsä Group är en framgångsrik koncern inom skogsindustrin med rötter i de finska skogarna - vårt moderbolag är ett kooperativ av över 90 000 skogsägare. Metsä Groups affärsområde för mjukpapper och mat- och bakplåtspapper, Metsä Tissue, tillverkar hygienprodukter för hushåll och professionellt bruk, samt mat- och bakplåtspapper. Våra högkvalitativa lokalt producerade varumärken - Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA - skapar en renare vardag.
Vi välkomnar människor med olika bakgrund och i olika livsfaser. Metsä har plats och möjligheter för många olika talanger oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder eller andra egenskaper - Metsä är för alla. Läs mer: metsagroup.com/metsaforall.
Vi söker mekaniker till Metsä Tissue i Pauliström
Vill du vara en del av ett stort företag med välkända varumärken och kunniga kollegor? Vi söker nu en engagerad person som har kompetenser inom underhåll och mekanik. Metsä erbjuder många möjligheter för medarbetare med ett intresse för att utveckla hållbara produkter och vår verksamhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Pauliström. Vi tillämpar provanställning.
Vad blir din roll på Metsä?
Som mekaniker kommer du arbeta vid både pappersbruket och konverteringen. Arbetsuppgifterna består av service, reparation, installation, felsökning samt vara behjälplig vid ombyggnationer och tillverkning av olika konstruktioner. Du kommer även att bistå med trimning och optimering av maskinutrustning samt delta i förbättringsarbeten inom ansvarsområdet. Beredskap enligt schema förekommer även inom anställningen.
Du kommer att vara placerad i Pauliström, men arbeta med hela vårt härliga gäng på underhållsavdelningarna i Pauliström och Nyboholm, Kvillsfors.
Vad letar vi efter?
Vi söker dig med gymnasieutbildning inom industriteknik eller har praktisk erfarenhet som mekaniker
God kunskap eller erfarenhet inom hydraulik och pneumatik
Lagermontering och svetsning
God förmåga att kommunicera i svenska och engelska i såväl tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Meriterande
Ritningsläsning
Dokumentation
Erfarenhet av ledarskap
Som person är du handlingskraftig, flexibel och tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är du strukturerad, stresstålig, självgående och medverkar till din och underhållsavdelningens kompetensutveckling. God samarbetsförmåga i kombination med ett resultatinriktat arbetssätt ger dig goda förutsättningar att lyckas i rollen.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en unik produktionsmiljö, kompetenta kollegor och ett stimulerande arbete med stora möjligheter att utvecklas inom ditt område, både med interna- och externa utbildningsmöjligheter. Vi som arbetar på Metsä är stolta över vår ansvarsfulla verksamhet och våra produkter av hög kvalitet.
Vi använder oss av Anonym rekrytering - läs mer och se videon om anonym rekrytering. https://www.metsagroup.com/careers/work-with-us/anonymous-recruitment/anonym-rekrytering/
Vill du veta mer?
För mer information, ring eller maila rekryterande chef, Johan Johansson, 0501- 27 55 35 alternativt johan.johansson@metsagroup.com
Din Ansökan
Ansökan gör du via länken senast den 8 februari 2026. Urval kan dock komma att ske fortlöpande.
Observera att bilagor inte visas vid anonym rekrytering förrän i intervjufasen. Det är därför viktigt att fylla i ansökningsformuläret noggrant. Inkludera även din meritförteckning. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande nästa morgon efter att din ansökan har tagits emot.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metsä Tissue AB
(org.nr 556272-3675), http://www.metsagroup.com/sv/metsatissue
Smålandsbruken (visa karta
)
577 99 PAULISTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Metsä Tissue Jobbnummer
9673798