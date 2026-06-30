Mekaniker till kund i Falkenberg
Larsson Berg, Dennis / Maskinreparatörsjobb / Falkenberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Falkenberg
2026-06-30
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Bergs Rekrytering söker nu en praktiskt lagd och driven mekaniker till en kund i Falkenberg. Här får du ett varierande arbete där du kommer att arbeta med service, felsökning, underhåll och reparation av flera olika typer av fordon och maskiner. Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
I rollen som mekaniker arbetar du med både planerat underhåll och akuta reparationer. Arbetet är omväxlande och kan bland annat omfatta:
Personbilar och transportbilar
Skyliftar och kranar
Trailers och släp
Övriga maskiner och fordonsrelaterad utrustning
Felsökning, service och reparation
Förebyggande underhåll
Vi söker dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, gillar att lösa problem och inte är rädd för att ta egna initiativ.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som mekaniker eller liknande praktiskt arbete
Har ett genuint intresse för fordon, maskiner och teknik
Kan kommunicera på svenska i både tal och skrift
Har B-körkort
Är arbetsam, driftig och ansvarstagande
Arbetar noggrant och lösningsorienterat
Kan arbeta självständigt men även samarbeta med andra
Har en positiv inställning och hjälper till där det behövs
Det är meriterande om du har erfarenhet av flera olika typer av fordon och maskiner. Kunskaper i polska, både i tal och skrift, är också meriterande men inget krav.
Krav och meriter
Har erfarenhet av arbete som mekaniker eller liknande praktiskt arbete
Har ett genuint intresse för fordon, maskiner och teknik
Kan kommunicera på svenska i både tal och skrift
Har B-körkort
Är arbetsam, driftig och ansvarstagande
Arbetar noggrant och lösningsorienterat
Kan arbeta självständigt men även samarbeta med andra
Har en positiv inställning och hjälper till där det behövs
Erbjudande
Du erbjuds ett varierande och utvecklande arbete hos ett etablerat företag i Falkenberg. Här blir du en del av en arbetsplats där praktisk kompetens, initiativförmåga och viljan att göra ett bra arbete värdesätts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Larsson Berg, Dennis Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergs Rekrytering Kontakt
Dennis Berg dennis.berg@bergsrekrytering.se 0761050063 Jobbnummer
9985140