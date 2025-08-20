Mekaniker till Granitor, Gävle
2025-08-20
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.Granitor i Gävle söker nu fler mekaniker till våra industrikunder!
Hos oss på Granitor Electro blir du en viktig del av ett härligt team. Här får du möjligheter att växa och utvecklas både personligt och professionellt. Vill du göra en positiv skillnad? Bli vår nästa kollega!Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Vår avdelning Instrumentmontage omfattas av en Mek-grupp ( Mek-och montageservice) och en Instrument-och montagegrupp där vi utför flera intressanta projekt hos våra industrikunder. Vår verksamhet sträcker sig över Gävle och Hofors.
På vår avdelning för Mek- och montageservice utför vi reparationsarbeten hos kund samt vid vår egen verkstad. Vi arbetar med renoveringar, demontering/montering av maskiner och reservdelar samt säkerhetsombyggnader. Vi kan även erbjuda lagerinredning -montage och översyn/ besiktning till våra kunder.
Vi är ett kompetent team bestående av mekaniker, montörer, montageledare och projektledare. Dina arbetsuppgifter
• Reparation och renoveringar av till exempel växellådor.
• Demontering och montering av olika typer av maskiner.
• Förstå och tolka tekniska ritningar, instruktioner och problembeskrivningar.
• Dokumentera utfört arbete i digitala verktyg, office 365 och mobilappar.
• God återkoppling till kund och arbetsledning kring planering, utförande och resultat av arbete.
Erfarenhet och Kompetens
Vi ser att du har god kommunikativ förmåga och samarbetar väl, då du arbetar i team och förväntas bemöta kunder på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Arbetet kräver att du har hög problemlösningsförmåga, kan arbeta metodiskt och säkert under tidspress och är flexibel utifrån situation.
Krav och önskemål:
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet som mekaniker gärna inom underhåll och industri.
• Gymnasiekompetens inom ett relevant teknikområde, så som industrimekaniker eller liknande.
• Mycket goda kunskaper om och förståelse för tekniska ritningar och scheman. Att förstå och kunna arbeta utifrån ritningar, exempelvis hydralikscheman för att med ett metodiskt arbetssätt säkerställa god driftssäkerhet.
• Körkort B är ett krav för tjänsten.
Meriterande
Körkort för lätt lastbil eller tungt släp (C). En bevisad kompetens inom underhålls- och reparationsarbeten inom industrin. Kunskaper om lagermontering och justering av lager.
Övrigt
Krav på utbildningar: Heta arbeten, HLR, Säkra lyft, Mobila arbetsplattformar/Lift, fallskydd (saknar du certifikat kan detta ordnas vid anställning)
SSG 4500/ESA Industri och installation - meriterande (men ej krav)
Slumpmässiga och regelbundna alkohol och drogtester förekommer hos kund.
Resor kan förekomma i arbetet, främst dagsresor till annan ort i närområdet men även inom landet. Uppdragen kan variera och det är viktigt att vi löser situationen på plats varför övertid och flexibilitet i arbetstider är avgörande för dess framgång.
Anställningen är en tillsvidare, heltid.
Då urval sker löpande vänligen skicka in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 31 maj 2025.
Vid frågor vänligen kontakta verksamhetschef Tony WesterholmTony.westerholm@granitor.se
070 3854563
Vi erbjuder
• Trevliga kollegor som vi arbetar professionellt och tillsammans med för att lösa våra uppdrag
• Tillgång till vår förmånsportal Benify (rabatter olika varumärken)
• God arbetsmiljö och ett fritt arbete under ansvar med intressanta och varierande uppdrag
• Möjlighet till personlig utveckling, fortbildning och karriär
• Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och även extra skydd vid sjukdom mm.
• En spännande miljö i stabilt och expansivt företag
• Friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsgruppförsäkring
• Möjlighet till förmånliga drivmedelsavtal
• På Granitor sätter vi våra medarbetare i centrum!
Välkommen med din ansökan!
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största lokala el- och teknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-koncernen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Ersättning
Fast månadslön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Granitor Electro AB
