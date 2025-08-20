Mekaniker/Montör Vänersborg
2025-08-20
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Mekaniker/Montör till vårt härliga team!
Är du händig, tekniskt intresserad och gillar att jobba med praktiska lösningar? Då kan det här vara nästa steg för dig!
Vi söker nu en mekaniker/montör på heltid som vill bli en del av ett gäng där laganda, gemenskap och problemlösning står i centrum.
Det här är ett bemanningsuppdrag via Randstad på 24 månader, med mycket goda möjligheter till anställning direkt hos kund efter perioden.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.
Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss. Du ansöker på www.randstad.se
Ansvarsområden
Som mekaniker/montör får du ett fritt och varierande jobb där ingen dag är den andra lik. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Montering och mekaniskt arbete utifrån ritningar
Små anpassningar och justeringar i befintliga lösningar
Grundläggande svetsning och enklare fräsning (lärs på plats om du inte redan kan)
Truckkörning och serviceuppdrag (resor kan förekomma)
Arbetstider:
Dagtid med flexibel start mellan kl. 06.00-08.00. Sluttiden varierar mellan ca 14.30-19.00.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tekniskt intresse och förmåga att läsa ritningar
Har "sunt bondförnuft" och gillar att lösa problem praktiskt
Har truckkort och B-körkort (krav)
Har erfarenhet från industri/montage - eller ett stort intresse att lära dig mer
Har certifikat för heta arbeten (meriterande men inget krav)
Din personlighet
För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som erfarenheten. Vi tror att du är en enkel och prestigelös lagspelare som gillar gemenskapen på jobbet. Du bidrar med en positiv inställning, är lösningsorienterad och tycker att det är kul att hänga med kollegor även utanför arbetet, till exempel på en after work eller en tävling.Om företaget
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
