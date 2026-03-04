Mekaniker med svetskompetens
2026-03-04
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
Mekaniker med goda svetskunskaper sökes
För kunds räkning söker vi nu efter en självgående mekaniker med väldigt goda svetskunskaper till Vargön, Vänersborg Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som mekaniker med inriktning mot svets hos vår kund blir du en viktig del av underhållsorganisationen. Arbetet innebär svetsning i både svart och rostfritt material, främst med pinne och TIG, men också mekaniskt underhåll och reparationer i industrimiljö.
Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag-fredag kl. 07.00-16.00.
Vi söker dig som:
Är mekaniker och har väldigt goda svetskunskaper
Har erfarenhet av industrisvetsning i svart och rostfritt material
Väldigt goda kunskaper både pinne och TIG-svetsning
Har giltig svetslicenser
Är självgående, arbetsam, lojal och ordningsam
Trivs med att arbeta i team och bidrar till en god arbetsmiljö
Talar och förstår svenska obehindrat (krav)Om företaget
Kunden är ett mindre företag i en mindre kommun där man värdesätter gemenskap och lojalitet. Där får du arbeta med kompetenta kollegor i en miljö där alla känner alla.
Start så snart som möjligt
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Camilla Arvidsson på camilla.arvidsson@barona.se
.Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202) Kontakt
Camilla Arvidsson camilla.arvidsson@barona.se Jobbnummer
9777795