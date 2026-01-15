Mekaniker med C-körkort
2026-01-15
Ikett Personalpartner söker nu för kunds räkning i Malmö en mekaniker med C-körkort!
Vi söker efter dig med stor passion och intresse för att meka. Här erbjuds du möjligheten att får arbeta i en varierad och utvecklande roll med fokus på kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet.Dina arbetsuppgifter
• Service, felsökning och reparation av tunga fordon och/eller maskiner
• Förebyggande underhåll enligt gällande rutiner
• Dokumentation av utfört arbete
• Samarbete med kollegor och kundkontakt vid behov
Arbetet kommer ske främst inne i verkstad, men kan till viss del även ske ute hos företagets kunder.
Arbetstiderna är förlagt på dagtid med start enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som är en ansvarstagande och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för teknik och mekanik. Du arbetar strukturerat och noggrant, men har samtidigt förmågan att vara flexibel när arbetsdagen kräver det. Du trivs med att ta eget ansvar, kan arbeta självständigt och känner dig trygg i att fatta beslut i ditt arbete.
Du är serviceinriktad, har ett professionellt bemötande och förstår vikten av kvalitet och säkerhet i allt du gör.
• C-körkort (krav)
• Goda kunskaper inom mekanik, hydraulik och/eller el (meriterande)
• Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
YKB
Erfarenhet av tunga lastbilar, entreprenadmaskiner eller specialfordon
Svetskunskaper
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
