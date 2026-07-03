Mekaniker med bred teknisk kunskap
K-Bemanning AB Värnamo / Maskinreparatörsjobb / Gislaved Visa alla maskinreparatörsjobb i Gislaved
2026-07-03
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Vi söker en erfaren och engagerad Mekaniker till ett välmående underhållsteam med högt i tak och en glad stämning. Här får du möjligheten att arbeta i en dynamisk miljö där din kompetens och erfarenhet verkligen gör skillnad.
Om rollen
Som Mekaniker kommer du att vara en viktig del av underhållsteamet och ansvara för att säkerställa att maskiner och utrustning fungerar optimalt. Du arbetar självständigt såväl som i team och bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner och utrustning
Felsöka och åtgärda mekaniska problem
Arbeta med pneumatiska och hydrauliska system
Utföra VVS-relaterade arbetsuppgifter
Arbeta med svarv och fräs
Utföra heta arbeten enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Dokumentera utfört arbete och rapportera avvikelser
Kvalifikationer och krav
Dokumenterad erfarenhet som mekaniker
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Ansvarsfull och noggrann med ett starkt säkerhetstänk
Meriterande
Erfarenhet av pneumatik och hydraulik
Erfarenhet av VVS
Erfarenhet av svarv och fräs
Erfarenhet av heta arbeten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Jenny@k-bemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
333 75 REFTELE Arbetsplats
K-Bemanning AB Värnamo Kontakt
Jenny Johansson Jenny@k-bemanning.se 0721475536 Jobbnummer
9991475