Mekaniker Eskilstuna
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stabil verksamhet där din kompetens verkligen gör skillnad? Vi söker nu en driven och engagerad mekaniker till vårt team i Eskilstuna.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Vi är ett växande företag med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet. Hos oss arbetar ett sammansvetsat team där vi värdesätter yrkesstolthet, samarbete och ett lösningsorienterat arbetssätt. Vi strävar efter att alltid leverera ett professionellt resultat och bygga långsiktiga kundrelationer.Om tjänsten
Som mekaniker hos oss får du en varierande roll där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta med allt från löpande service till mer avancerad felsökning och reparationer. Arbetet kräver att du är självgående, noggrann och har ett genuint intresse för teknik och fordon.Dina arbetsuppgifter
Service, reparation och underhåll av personbilar och lätta fordon
Felsökning med moderna diagnosverktyg
Motor-, broms- och chassiarbeten
Kundkontakt och rådgivning vid behov
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har tidigare erfarenhet som mekaniker
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
Har B-körkort (krav)
Vi erbjuder
En trygg och långsiktig anställning
Ett positivt arbetsklimat med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom yrket och ta mer ansvar över tid
Marknadsmässig lön och villkor (utan kollektivavtal)Övrig information
Tjänsten är på heltid med placering i Eskilstuna. Tillträde sker enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7426028-2037133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Eskilstuna Centrum (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9948770