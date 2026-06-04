Mekaniker Eskilstuna

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna
2026-06-04


Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en stabil verksamhet där din kompetens verkligen gör skillnad? Vi söker nu en driven och engagerad mekaniker till vårt team i Eskilstuna.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Om företaget
Vi är ett växande företag med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet. Hos oss arbetar ett sammansvetsat team där vi värdesätter yrkesstolthet, samarbete och ett lösningsorienterat arbetssätt. Vi strävar efter att alltid leverera ett professionellt resultat och bygga långsiktiga kundrelationer.

Om tjänsten
Som mekaniker hos oss får du en varierande roll där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta med allt från löpande service till mer avancerad felsökning och reparationer. Arbetet kräver att du är självgående, noggrann och har ett genuint intresse för teknik och fordon.

Dina arbetsuppgifter
Service, reparation och underhåll av personbilar och lätta fordon

Felsökning med moderna diagnosverktyg

Motor-, broms- och chassiarbeten

Kundkontakt och rådgivning vid behov

Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav

Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Har tidigare erfarenhet som mekaniker

Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad

Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt

Har B-körkort (krav)

Vi erbjuder
En trygg och långsiktig anställning

Ett positivt arbetsklimat med engagerade kollegor

Möjlighet att utvecklas inom yrket och ta mer ansvar över tid

Marknadsmässig lön och villkor (utan kollektivavtal)

Övrig information
Tjänsten är på heltid med placering i Eskilstuna. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7426028-2037133".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Eskilstuna Centrum (visa karta)
632 18  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9948770

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