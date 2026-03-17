Mekaniker - Tunga fordon
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Ikett söker nu efter en erfaren mekaniker inom tyngre fordon som vill fortsätta sin utveckling ur ett långsiktigt perspektiv hos vår kund strax utanför Malmö!
Vi söker efter dig som har ett intresse för teknik och service samt att meka, skruva, felsöka och leverera de bästa lösningarna till sina kunder!
Arbetet kommer att innebära service och montagearbete av tyngre/större fordon där både felsökning, el, hydraulik, mekanik och reparationssvetsning ingår. Service och underhåll sker både i verkstaden samt ute på fält hos kunder i närområdet. De flesta manualer är på engelska, vilket innebär att du behöver grundläggande kunskaper i det engelska språket.
Arbetet är förlagt på dagtid med start enligt överenskommelse.Om företagetProfil
Vi söker efter dig som trivs i en varierande roll, där samarbete och problemlösningsförmåga är A och O. Vi tror att du har ett långsiktigt tänk och som person är ödmjuk inför att lära och utvecklas tillsammans med övriga medarbetare. Tidigare relevant utbildning eller erfarenhet kan vara inom området för mekaniker kopplat till traktorer, bussar, bilar, tåg, truckar eller båtar. Lämplig bakgrund kan även vara om du tidigare arbetat som servicetekniker, med industriunderhåll eller med motorer.
Vidare ser vi att du:
• Har grundläggande datorkunskaper.
• Kan kommunicera på svenska samt grundläggande kunskaper i engelska.
Meriterande anses vara om du:
• Tidigare arbetat med motorer.
• Tidigare arbetat med tunga fordon.
• Har erfarenhet av el, hydraulik, felsökning och teknik.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer att hitta sitt drömjobb. Våra kunder finns främst inom industribranschen och vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Genom nära samarbete med vår kund och via vår rekryteringsprocess säkerställer vi att du är rätt person för jobbet. På vägen mot ditt nya jobb kommer du att ha personlig kontakt med en rekryterare från Ikett som guidar dig genom processen. Som en viktig del i rekryteringen får du besöka företaget och träffa dina nya kollegor.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
