Mek-beredare
Alleima Tube AB / Maskinreparatörsjobb / Sandviken Visa alla maskinreparatörsjobb i Sandviken
2026-01-21
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alleima Tube AB i Sandviken
, Tierp
, Surahammar
, Hallstahammar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Alleima och PU COLD söker nu efter en ny medarbetare där vi tillsammans kan arbeta för att utveckla lösningar baserat på behov för att nå våra mål att ta oss framåt. Underhåll på COLD bedriver förebyggande och avhjälpande underhåll med egna resurser och koordinerar övriga centrala samt externa stödresurser som behövs. För att driva fortsatt utveckling i linje med vår organisation söker vi nu en engagerad och lösningsinriktad Mek-beredare.
Din roll
Som beredare för mekaniskt underhåll ingår du i en grupp som ansvarar för att ge bra förutsättningar till att underhålla och förbättra produktionsutrustningar med syftet att öka eller bibehålla anläggningens prestation. Arbetat innebär bland annat att du ansvarar för beställningar av material, reservdelar och vissa tjänster via externa leverantörer, ex. mekanisk bearbetning och nytillverkning. I ditt arbete utgår du ofta från ritningsunderlag och tolkar dessa för att därefter begära in offerter och förfrågningar från lämpliga leverantörer.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Genomför beredning av mekaniska underhållsjobb samt säkerställer att till oss levererade reservdelar stämmer med ritningsunderlaget.
Genomför tillsammans med planerare uppföljningar på utförda jobb och skapar statistik.
Kommer med förslag på förbättringar av reservdelshållningen.
Arbetar aktivt utifrån rollen med att utveckla processer, gemensamma arbetssätt och UH-planer
Medverkar i framtagande av tidplan och budget för planerade stopp.
Deltar i löpande planeringsmöten med andra funktioner i arbetsområdet.
Placeringsort Sandviken och tjänsten är för närvarande dagtid.
Din Profil
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning med inriktning mot teknik eller industriteknik gärna med en inriktning mot underhållsteknik, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. En förutsättning för att lyckas i arbetet är en förmåga att läsa och tolka ritningar samt datavana och lätt för att lära dig nya IT-system. Om du arbetat i underhållssystemet Maximo samt tidigare erfarenhet från underhållsarbete bedöms som meriterande. Du talar och skriver obehindrat på svenska, då vi arbetar i en internationell miljö ser vi gärna att du även har goda kunskaper i engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som utmärks av ditt driv, goda samarbetsförmåga, nyfikenhet och systematiska arbetssätt. Vi är övertygade om att du med hjälp av engagemang, kloka frågor och ett nära samarbete internt och externt kommer att bidra till framgång hos oss. För att trivas i rollen behöver du också tycka om att arbeta strukturerat, organiserat och samarbeta med andra både i, och utanför vårt team samt känna dig bekväm i att prioritera aktiviteter och arbeta mot deadlines.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtest enligt våra rutiner för säker arbetsmiljö.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jimmy Axelsson, rekryterande chef, +46 70-618 71 36
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50Publiceringsdatum2026-01-21Facklig kontakt
Malin Löwenborg, IF Metall, +46 70 616 30 76
Du är välkommen med din ansökan senast 2026-02-22.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 34 SANDVIKEN Jobbnummer
9697099