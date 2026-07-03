Mejeriet söker souschef

Kulturmejeriet Bar och Cafe i Lund AB / Kockjobb / Lund
2026-07-03


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Nu söker vi en souschef till Mejeriets crew med start i höst.
Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet, är driven och proffsig. Vi har emellanåt högt tryck och tjänsten kräver att du är organiserad. Vi värdesätter ödmjukhet, flexibilitet och initiativförmåga. Vi jobbar som ett sammansvetsat team där vi hjälps åt för att ge gästen den bästa upplevelsen och för att vi älskar lagarbete.
I rollen är du med och skapar nya rätter och är ett kreativt bollplank för vår kökschef med fokus på kvalitet och nöjda gäster.
Tjänsten är baserad både dagtid, kväll och helg i ett varierande schema efter våra arrangemang.
Skicka din ansökan till jobba@kulturmejeriet.se. Gärna med cv och några personliga rader om dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobba@kulturmejeriet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kulturmejeriet Bar och Cafe i Lund AB (org.nr 556883-8295), https://www.kulturmejeriet.se/aktuellt/vi-soker-kock
Stora Södergatan 64 (visa karta)
222 23  LUND

Arbetsplats
Kulturmejeriet Bar & Cafe i Lund AB

Jobbnummer
9992180

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