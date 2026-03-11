Mejeri-Chaufförer CE till Jönköping
2026-03-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige.
Nu söker vi dig som vill arbeta heltid eller minst 50%.
Vi bemannar nu upp vår mejeri-kund i Jönköping. Vill du vara delaktig i ett gäng med trevliga kollegor.
Kom och jobba med oss!
Ditt nya jobb WeStaff Sweden söker nu CE-chaufförer till Sveriges största mejeri. Vår kund är belägen i Jönköping. Är du en chaufför med hög service känsla, ordningssinne, noggrannhet och har en glad inställning på jobbet. Då är detta jobbet för dig!
Fördelaktigt är att du har arbetserfarenhet från distributions körningar med bil och släp, meriterande om man även hanterar körningar med trailer.
Vi ser gärna att du bor i närområdet lokalt runt eller i Jönköping.
Uppdraget är väldigt attraktivt med god ersättning, vi kommer starta utbildning och schemalägga med omgående start.
Sänd in din ansökan till oss redan idag.
Arbetsuppgifter Du kommer distribuera mejeriprodukter till kunder, runt i och omkring Jönköping.
Arbetet består av lastning, lossning och distribution av mejeriprodukter, vanligtvis i burar. Varje dag är det flera leverans stopp till olika kunder, det är viktigt att du trivs med att ha kundkontakt, och har en positiv energi och inställning.
Det förekommer tunga lyft under dagarna, god fysik är därför fördelaktigt att ha.
Heltid mån-fre, även helger förekommer
Finns även möjlighet till arbete om 50% mån-sön
Arbetstiderna kan variera mellan olika skift och varierande start och sluttider.
Företaget har kollektivavtal Livs.
Kravprofil
Svenskt körkort med CE-behörighet
Svenskt YKB
Truckkort
Digitalt förarkort
Svenska i tal & skrift
God samarbetsförmåga gentemot kunder och kollegor
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom transport.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag.
WeStaff Sweden erbjuder en mängd olika tjänster i Sverige. Kom och jobba med oss! Så ansöker du
