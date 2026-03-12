Mejeri-Chaufförer CE till Götene sommar 2026
2026-03-12
WeStaff Sweden söker nu CE-Chaufförer till vår kund i Götene.
Nu söker vi dig som vill ha ett riktigt bra chaufförsjobb i sommar 2026
Intag och utbildning startar omgående, arbetsperioden är på heltid under juni, juli, augusti.
Vill du vara delaktig i ett gäng med trevliga kollegor.
Kom och jobba med oss!
Ditt nya jobb WeStaff Sweden söker nu CE-chaufförer till Sveriges största mejeri. Vår kund är belägen i Götene. Är du en chaufför med hög service känsla, ordningssinne, noggrannhet och har en glad inställning på jobbet. Då är detta jobbet för dig!
Fördelaktigt är att du har arbetserfarenhet från distributions körningar, mellan-transporter med bil och släp, meriterande om man även hanterar körningar med trailer och kärra.
Vi ser gärna att du bor i närområdet lokalt runt eller i Götene.
Uppdraget är väldigt attraktivt med god ersättning, vi kommer starta utbildning och schemalägga med omgående start.
Arbetsuppgifter Körningar CE runt i och omkring Götene.
Det är viktigt att du trivs med att ha kundkontakt, och har en positiv energi och inställning till jobbet. God fysik är fördelaktigt att ha, då det förekommer mycket arbete utanför fordonen. Det finns varierande uppdrag såsom:
Mellan-transporter (leverans olika terminaler, och olika mejerier)
Distribution-transporter (lastning, lossning och leverans av mejeriprodukter)
Insamling-transporter (Insamling av mjölk från gårdar)
Heltid måndag till fredag, dagtid.
Arbetstiderna kan variera beroende på schema och olika typer av körningar.
Företaget har kollektivavtal Livs.
Kravprofil
Svenskt körkort med CE-behörighet
Svenskt YKB
Truckkort
Digitalt förarkort
Svenska i tal & skrift
God samarbetsförmåga gentemot kunder och kollegor
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden är ett växande konsult- och rekryteringsföretag inom transport. Vi är auktoriserade och innehar kollektivavtal.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag.
WeStaff Sweden erbjuder en mängd olika tjänster i Sverige. Kom och jobba med oss! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Hotellplan (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
