Medverkande arkitekt - Warm in the Winter AB - Arkitektjobb i Stockholm

Warm in the Winter AB / Arkitektjobb / Stockholm2020-08-25Vi söker en medverkande arkitekt med 1-3 års erfarenhet, gärna av stadsbyggnad- och husbyggnadsprojekt. Intresserad? Skicka CV och portfölj till info@warminthewinter.se 2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-09-24Warm in the Winter ABHornsgatan 16611728 Stockholm5332965