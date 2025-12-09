Medlingsinstitutet söker senior nationalekonom
Medlingsinstitutet / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medlingsinstitutet i Stockholm
Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har till uppgift att medla i arbetstvister, verka för en väl fungerande löne-bildning samt ansvara för den officiella lönestatistiken. Vi är en liten arbetsplats med ungefär femton medarbetare och vårt kontor finns i centrala Stockholm.
Medlingsinstitutet söker senior nationalekonom Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för Medlingsinstitutets analys av de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen och inhämta, sammanställa och tolka statistik som är av betydelse för denna.
Som ansvarig har du stora möjligheter att i samarbete med generaldirektören utforma vad myndighetens analyser ska innehålla och hur de presenteras för användarna. I din roll har du även omfattande kontakter med kvalificerade användare såsom regeringen, Riksbanken, Konjunkturinstitutet, aktörer på finansmarknaden samt arbetsmarknadens parter.
Du ska ha en god överblick över omvärlden, framför allt Europa, när det gäller löneutvecklingen och andra relevanta indikatorer.
Du kommer att ansvara för Medlingsinstitutets kvartalsrapport "Löneläget" som jämför svensk löneutveckling med den i Sveriges viktigaste konkurrentländer baserat på internationellt jämförbar lönestatistik (LCI).
Du kommer vidare bidra med analyser av statistiken i rapporter och andra publiceringsformer och du håller presentationer för en bred kategori av användare.
Medlingsinstitutet är statistikansvarig myndighet och du bidrar i arbetet med att förvalta och utveckla statistiken inom löneområdet tillsammans med myndighetens statistiker och med samarbetspartner som SCB och Eurostat.
Eftersom Medlingsinstitutet är en liten organisation får du ta stort eget ansvar och det är korta vägar till beslut. Det betyder också att du är flexibel, uppskattar att ta ett helhetsansvar och har stor samarbetsförmåga.Kvalifikationer
• Utbildning inom nationalekonomi.
• Flerårig erfarenhet av arbete med nationalekonomiska prognoser och analyser.
• Erfarenhet av att bearbeta stora datamängder med hjälp av programmeringsbaserade statistikprogram.
• Förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av programmen Eviews, Excel (avancerade funktioner) och SAS (inklusive analys av mikrodata).
• Kunskaper om och intresse för den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Tillträde och anställningsform:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Medlingsinstitutet tillämpar individuell lönesättning och sex månaders provanställning.Så ansöker du
Vi ser fram emot att få din ansökan med CV och personligt brev per e-post till rekrytering@mi.se
senast den 15 januari 2026. Ange diarienummer 2025/140 i ämnesraden.
Frågor om tjänsten besvaras av
• Peter Beijron, Utredare/Statistiker
e-post: peter.beijron@mi.se
eller tel. 08-545 292 44
• Irene Wennemo, Generaldirektör
e-post: irene.wennemo@mi.se
eller tel. 08-545 292 41
Övriga frågor besvaras av
• Sanna Nilsson, Myndighetskoordinator
e-post: sanna.nilsson@mi.se
eller tel. 08-545 292 48
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har valt annonseringskanaler för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: rekrytering@mi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medlingsinst
(org.nr 202100-5174)
Drottninggatan 89 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Medlingsinstitutet Jobbnummer
9635270