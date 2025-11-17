Medlemsrekryterare till Sörmland
2025-11-17
Hallstahammar
Surahammar
Eskilstuna
Enköping
Är du lyhörd, utåtriktad och gillar att möta människor? Vill du ha ett varierande arbete med stor frihet? Nu har du möjlighet att arbeta i Sveriges viktigaste folkrörelse och vara en viktig del i att påverka hundratusentals människors vardag. Hyresgästföreningen region Mitt söker en ny medarbetare som vill ta sig an utmaningen som medlemsrekryterare. Vårt fokus är hyresgästerna, medlemmarna och bostadsområdena.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Som medlemsvärvare arbetar du ute i bostadsområden, främst i Sörmland men även i närliggande kommuner. Ditt främsta mål är att möta hyresgäster där de bor, skapa förtroendefulla samtal och erbjuda medlemskap i Hyresgästföreningen. Du är Hyresgästföreningens ambassadör utåt med örat mot marken. Du, tillsammans med dina kollegor, spelar en avgörande roll för att vi ska nå våra högt uppsatta mål som organisation. Vi ser gärna att du har lång arbetslivserfarenhet och har du säljerfarenhet är det meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Drivkrafter som kännetecknar en medlemsrekryterare
• Engagerad och mål- och resultatinriktad
• Nyfiken, lyhörd, med ett genuint intresse för människor i olika situationer
• Självständig
• Kommunikativ med ett serviceinriktat förhållningssätt
• Har en god etisk och humanistisk grundsyn
Kvalifikationer som är meriterande
• Flera års arbetslivserfarenhet
• Säljerfarenhet
• God kännedom om bostadssektorn
• Arbetat i ideell organisation eller föreningsliv
Vi kan erbjuda
• Stor frihet i arbetet
• Ett socialt och utvecklande arbete
• Bra anställningsvillkor och förmåner
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Vi har kollektivavtal och lönen är provisionsbaserad med fast grundlön. I tjänsten ingår resor, varför körkort och tillgång till bil är ett krav.
Upplysningar om tjänsten lämnas av gruppchef Jonas Ljung, 073-829 13 87. Fackliga kontaktpersoner är för Handels Jani Lokka, 010-459 15 88 och för SACO Emelie Lindström, 010-459 15 04.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via vår hemsida www.hyresgastforeningen.se.
Under rubriken "Om oss" hittar du "Jobba hos oss" där du kan skicka din ansökan. Vänligen skicka din ansökan senast den 8 december 2025. Vi tar gärna emot din ansökan snarast, då intervjuer kan ske löpande och rekryteringen kan komma att avslutas innan sista ansökningsdag.
Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.
Region Mitt består av 52 kommuner i fyra län, Örebro län, Värmland, Sörmland och Dalarna. I regionen har vi ca 64 000 medlemmar, ca 1200 förtroendevalda och ca 100 anställda. Regionen samordnar de interna resurser som behövs för att skapa ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap för hyresgästerna. Hos våra medarbetare värdesätter vi en demokratisk värdegrund och tidigare erfarenhet av arbete i ideell organisation. Ersättning
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9607596