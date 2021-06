Mediesäljare - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-29Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?MediesäljareVi söker just nu för vår kunds räkning en MediesäljareBolaget är ett ungt och dynamiskt förlag som ger ut ett antal magasin inom hem, inredning och arkitektur. I den här tjänsten kommer man att arbeta med ett arkitektur-& designmagasin, som bjuder läsaren på ett unikt urval av individuella hem, design-& möbelnyheter i en exklusiv förpackning. I magasinet kan man lästa personliga intervjuer med formvärldens nyckelpersoner och de senaste designtrenderna. Läsaren erbjuds en bredare och djupare syn på arkitektur och design.DIN ROLLHär säljer du annonser i tidningarna och tillhörande projekt och event. Du kommer att få tillgång till en kundbas och bearbeta både befintliga som nya kunder. Arbetet är kontorsbaserat men ibland kräver affären att du träffar kunder ute på möten. Du kommer att arbeta mot uppsatta mål och ha budgetansvar. Tidningen är ett starkt varumärke och det finns mycket potential till utveckling.DEN VI SÖKERFör att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet från ute- eller innesälj, annonsförsäljning och/eller mediebranschen. Du älskar att sälja och göra affärer, drivs av att uppnå mål i högt tempo. Du ska vara relationsbyggande, flitig och framförallt en god kollega! Gillar du att arbeta med frihet under eget ansvar och är kreativ och kan komma med nya spännande idéer inom magasin så kan den här rollen verkligen vara något för dig!Individuell lönesättning tillämpas.2021-06-29I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-13Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5835076