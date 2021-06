Medicintekniker/ingenjörer till Medicinsk teknik, Region Östergö - Region Östergötland - Sjukhusteknikerjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Region Östergötland

Region Östergötland / Sjukhusteknikerjobb / Linköping2021-06-29Vill du arbeta med teknik som räddar liv?Verksamhetsområdet Medicinsk teknik (MT) ansvarar bland annat för användarstöd, operativ kunddialog, felavhjälpning, förebyggande underhåll, beställningar och övervakning. Vi har en stor förvaltnings- och utvecklingsverksamhet som inkluderar ansvar för drygt 53 000 medicintekniska produkter som finns på sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker i länet. Huvuddelen hanteras av egen personal, men vi köper även in tjänster i form av service och underhåll från våra leverantörer. MT bidrar med kompetens till de projekt som upphandlar medicintekniska produkter såväl som IT-system. MT skapar medicintekniska förutsättningar för effektiva vårdflöden.2021-06-29Vid enheten för Medicinsk Teknik - Finmekanik Steril Hemsjukvård (FSH) söker vi nu dig som vill arbeta med teknik som räddar liv! Tillsammans arbetar vi systematiskt för att uppnå verksamhetsmålet "säker vård varje gång".Du kommer att ingå i ett team som arbetar med ett brett sortiment av medicintekniska produkter med fokus på andningshjälpmedel såsom ventilatorer, syrgaskoncentratorer och CPAP, allt från enklare instrument och utrustning till mer teknisk avancerade system. I arbetsuppgifterna ingår bland annat akut och förebyggande underhåll, leverans och driftagande av utrustning samt utbildning av vårdpersonal, patienter och anhöriga. Den nytta vi genererar till våra kunder i vardagen är att vi skapar och utvecklar medicintekniska förutsättningar för effektiva vårdflöden.Medicinsk teknik verkar i teknik- och IT intensiva miljöer, där utrustning är ihopkopplad med övriga system och infrastruktur. Samarbete med användarna av medicintekniska produkter i vårdverksamheterna såväl som övriga kollegor inom MT och IT ingår som en naturlig del av arbetet. Vi ansvarar för den medicintekniska utrustningen i hela dess livscykel, från inköpsplanering till avveckling och deltar aktivt i detta arbete tillsammans med vården och Region Östergötlands inköpsorganisation.Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning, med teknisk inriktning eller med motsvarande erfarenhet och som känner ett stort driv och engagemang för att nå enhetens uppsatta mål.Vi jobbar nära patienten, deras anhöriga såväl som vårdpersonal, det är därför meriterande om du har erfarenhet från vården.Körkort är ett krav, resor i tjänsten till vårdcentraler, vårdboenden samt andra kunder/patienter över dagen kan förekomma för felavhjälpning och/eller planerade underhåll. Du behärskar svenska samt teknisk engelska, både i tal och i skrift.Detta är en tjänst för dig som har ett stort teknikintresse och kan prioritera samt behålla lugnet även när du har flera uppgifter som pågår parallellt. Vidare är du ansvarstagande, strukturerad, noggrann och trygg i att arbeta självständigt och tar egna initiativ när du ser att det behövs.Du är flexibel och rycker in där det behövs med kort varsel med förmåga att vara en god ambassadör för enheten. Tänket "Lite bättre hela tiden" faller naturligt för dig och din personlighet genom stöd, råd och förslag till chefer och kollegor med förbättringar i vardagen för att utveckla enhetens och ditt arbete.Då arbetet innebär en hel del interna och externa kontakter kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper som social kompetens och god samarbetsförmågaAnställning och informationVi erbjuder tillsvidaretjänst med placering vid Universitetssjukhuset i Linköping. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen startar med en introduktion som anpassas individuellt efter dina behov och du får möjlighet att arbeta brett inom medicintekniska produkter och utvecklas inom det området.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Enhetschef, Anders Carlsson, 010-103 22 54.Fackliga företrädare för:Vision är Tomas Olsson, 010-103 67 65, tomas.olsson@regionostergotland.se Sveriges Ingenjörer, Sverigesingenjorer@regionostergotland.se Sista ansökningsdag är 30 augusti 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20211039.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuella lönerSista dag att ansöka är 2021-08-30REGION ÖSTERGÖTLAND5837449