Medicinsk vårdadministratör psykiatrisk administration 3, placering BUP
2026-04-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vårdadministrationen är en central funktion i mottagningens arbete och vi ska tillsammans utveckla administrativa arbetssätt och säkerställa att mottagningens administrativa processer fungerar. Nu söker vi en medicinsk vårdadministratör vid placering på barn-och ungdomspsykiatrin. Att vara medicinsk vårdadministratör hos oss innebär ett omväxlande och stimulerande arbete. Här arbetar en engagerad personalgrupp med fokus på våra patienter, gott bemötande och kvalitet.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för medicinsk vårdadministratör som bland annat medicinsk dokumentation, patientadministration, faktureringsarbete, posthantering och administrativ service till övriga yrkesgrupper. Arbetet är mycket varierande och erbjuder nära samarbete med alla yrkesgrupper som finns i psykiatrin.
Du ska kunna arbeta självständigt, vara lösningsfokuserad och ha ett professionellt förhållningssätt. Att bidra till verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete.Kvalifikationer
Medicinsk vårdadministratörsutbildning, läkarsekreterarutbildning eller medicinsk sekreterarutbildning är ett krav. Du bör ha goda kunskaper i svenska språket, är serviceinriktad, flexibel, självständig och noggrann samt har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor och tycker om att arbeta i team. Kännedom om Cosmic journalsystem ses som meriterande.
Du är öppen för utveckling och gillar att arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten samt att utvecklas i din yrkesroll. Att bidra i verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Tf enhetschef
Helén Barkestam helen.barkestam@regionorebrolan.se 019-602 57 01
