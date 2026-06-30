Medicinsk vårdadministratör psykiatrisk administration 3, placering BUP
Region Örebro län / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-06-30
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Nu förstärker vi vårt team med ytterligare två medicinska vårdadministratörer för att bidra till att stärka tillgängligheten på barn- och ungdomspsykiatrin.
Vårdadministrationen är en central funktion i mottagningens arbete och vi ska tillsammans utveckla administrativa arbetssätt och säkerställa att mottagningens administrativa processer fungerar. Att vara medicinsk vårdadministratör hos oss innebär ett omväxlande och stimulerande arbete. Här arbetar en engagerad personalgrupp med fokus på våra patienter, gott bemötande och kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för medicinsk vårdadministratör som bland annat medicinsk dokumentation, patientadministration, faktureringsarbete, posthantering och administrativ service till övriga yrkesgrupper. Arbetet är mycket varierande och erbjuder nära samarbete med alla yrkesgrupper som finns i psykiatrin.
Du ska kunna arbeta självständigt, vara lösningsfokuserad och ha ett professionellt förhållningssätt. Att bidra till verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete.Kvalifikationer
Medicinsk vårdadministratörsutbildning, läkarsekreterarutbildning eller medicinsk sekreterarutbildning är ett krav. Du bör ha goda kunskaper i svenska språket, är serviceinriktad, flexibel, självständig och noggrann samt har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor och tycker om att arbeta i team. Kännedom om Cosmic journalsystem ses som meriterande.
Du är öppen för utveckling och gillar att arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten samt att utvecklas i din yrkesroll. Att bidra i verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt ser du som en naturlig del av ditt arbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Område psykiatri bedriver akut och planerad verksamhet inom öppenvård och heldygnsvård. Vi har administration på universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga, Hallsberg och Lindesberg. Vårdadministrationen är en central funktion i våra verksamheter som säkerställer att de administrativa processerna fungerar. Psykiatrisk administration består av cirka 60 medicinska vårdadministratörer fördelat på tre enhetschefer.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:535". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Tf enhetschef
Helén Barkestam helen.barkestam@regionorebrolan.se 019-602 57 01 Jobbnummer
9985357