Medicinsk sekreterare, tillsvidare
2026-04-29
Gimo vårdcentral med filialer
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till oss på Gimo Vårdcentral med filialer!
Nu söker vi en medicinsk sekreterare till vårt team! Vi erbjuder en tillsvidare anställning på 90% med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss arbetar vi utifrån våra värdegrunder - Respektfulla, Engagerade, Kunniga och Omtänksamma - och vi strävar varje dag efter att skapa en trygg och professionell miljö för både patienter och medarbetare.
Ditt uppdrag
Som medicinsk sekreterare hos oss får du en varierad och meningsfull roll där du är en nyckelperson i verksamheten. Du arbetar cirka halva din tid med journalskrivning och säkerställer hög kvalitet i dokumentationen. Den andra delen av din arbetstid möter du våra patienter i receptionen - du blir vårt ansikte utåt och bidrar till ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande. Här gör du verklig skillnad i patientens första intryck av vården. Utöver detta arbete du i viktiga administrativa funktioner såsom:
Arbete med HSA-katalog
Heromaadministration
fakturahantering
IT-stöd
Andra administrativa uppgifter som bidrar till att verksamheten fungerar smidigt.
Du blir en del av ett större sammanhang inom primärvården där samarbete mellan vårdcentraler sker, bland annat kring diktatutskrifter. Vi erbjuder även regelbundna gemensamma utbildningsdagar för att stärka din kompetens och utveckling. Hos oss får du arbeta i en miljö där vi är engagerade i vårt uppdrag, kunniga i vårt yrkesutövande och alltid omtänksamma i mötet med både patienter och kollegor.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare och som vill bidra till en verksamhet där kvalitet och bemötande står i fokus. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Som person är du noggrann, strukturerad och metodisk, självgående och initiativtagande flexibel och har lätt att anpassa dig till förändringar.
Du har en god förmåga att prioritera och trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar.
För att trivas hos oss är det viktigt att du uppskattar mötet med människor och vill ge service med hög kvalitet. Du bemöter både patienter och kollegor på ett respektfullt och omtänksamt sätt, och du bidrar aktivt till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö.
Våra verksamheter
Gimo vårdcentral med filialerna Alunda och Österbybruk har cirka 12 000 listade patienter och är c:a 60 medarbetare. Vi har ett stort intresse för utbildning och forskning inte minst för den egna personalen. Det är mycket uppskattade av både sköterske- och läkarkåren. Hos oss värderas flexibilitet, intresse för utveckling, och att ge innevånarna en bra service högt. Alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade och vi har även en ungdomsmottagning. För dig finns stora möjligheter att vara med och forma verksamheten och ta ansvar för vissa uppdrag eller verksamhetsområden.
Gimo vårdcentral finns centralt i Gimo, 5 mil nordost om Uppsala.
Alunda DSK mottagning där har bygget startat för en helt ny vårdcentral. Dit är det 4 mil från Uppsala.
Österbybruk Vårdcentral en liten familjär vårdcentral som också ligger 5 mil nordost från Uppsala.
Från Gimo har du 17 minuter, c:a 2 mil med bil ut till havet och Östhammar.
Till våra vårdcentraler finns det goda pendlingsmöjligheter med buss och bil.
Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Camilla Eriksson på telefon 0173-88066 alt. camilla.eriksson@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
