Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrin i Sunderbyn, Sommarvi - Region Norrbotten

Region Norrbotten / Administratörsjobb / Luleå2021-04-09Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället och gör skillnad varje dag!Vi sökerVi söker dig som är utbildad, alternativt snart färdigutbildad, medicinsk sekreterare/vårdadministratör, med goda kunskaper i det svenska språket och medicinsk terminologi. Det är meriterande om du har diagnoskodarutbildning eller om du är VAS-administratör/användarstöd samt om du tidigare arbetat inom psykiatrin.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har en helhetssyn i ditt arbete, är kvalitetsmedvetan och har bra samarbetsförmåga. Det är meriterande om du är flexibel och strukturerad.Det här får du arbeta medVerksamhetsområdet Psykiatrin Sunderbyns medicinska sekreterare arbetar på Sunderby sjukhus samt vid närpsykiatrierna i Kalix, Luleå och Boden. Verksamheten omfattar såväl akut- och allmänpsykiatriskslutenvård, sluten missbruksvård samt psykiatrisk öppenvård. Missbruks- och beroendevården omfattar även CM-verksamhet i Boden och Kalix, LARO-mottagningar, jourmottagning samt ECT-mottagning finns placerad i slutenvårdens lokaler. Till öppenvården hör även ätstörningsenheten placerad i Luleå.Som medicinsk sekreterare arbetar du huvudsakligen med diktatutskrifter via MedSpeech, journalskrivning av mottagnings- och slutenvårdsanteckningar, remisser, intyg och brev samt kodning av diagnoser. Vi använder journalsystemet VAS. I arbetet ingår även VAS-administrativa uppgifter, fakturering mm. I tjänsten kan alternerande receptionstjänstgöring förekomma. Som nyanställd får du en tids introduktion och en mentor för att du ska få goda förutsättningar att sätta dig in i vår verksamhet. Arbetet sker i nära samverkan med övrig personal och sekreterare.Det här erbjuder vi digUtvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vårdHälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidragLänk till våra förmånerFlextidIndividuell lönesättningInformation om tjänstenVi erbjuder 2 sommarvikariat på heltid under perioden juni-augusti, med placering på Närpsykiatrin i Luleå, Kalix, Boden eller vid Sunderby sjukhus. Arbetstid dagtid. Tillträde i juni.Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Sommarjobb2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-04-30REGION NORRBOTTEN5681369