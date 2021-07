Medicinsk sekreterare till Medicinkliniken i Karlskrona - Region Blekinge, Medicinkliniken - Administratörsjobb i Karlskrona

Region Blekinge, Medicinkliniken / Administratörsjobb / Karlskrona2021-07-07I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.Region Blekinges viktigaste uppgift är att erbjuda bästa möjliga hälso- och sjukvård till länets cirka 150 000 invånare. Vi erbjuder arbete i en organisation där beslutsvägarna är korta och där delaktighet och möjlighet till påverkan är två viktiga inslag.Medicinkliniken bedriver verksamhet vid sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn. I medicinkliniken ingår två vårdavdelningar, två mottagningar med flera sektioner, två dialysavdelningar samt patientadministration i Karlskrona och Karlshamn. Blekingesjukhuset ger somatisk vård som kräver specialiserade medicinska, och tekniska resurser och kompetens som inte ryms inom primärvården. Vi bedriver verksamhet både på sjukhuset i Karlshamn och sjukhuset i Karlskrona. I likhet med hela Region Blekinge arbetar vi med att utveckla ett personcentrerat förhållningssätt.Medicinklinikens uppdrag är att ge invånarna specialiserad vård och behandling inom det invärtesmedicinska området. Vi är en kunskapsorganisation som kännetecknas av kompetenta medarbetare, hög vårdkvalitet, utvecklingsvilja, engagemang, ansvar och delaktighet. Kliniken består av två öppenvårdsmottagningar, två vårdavdelningar, två dialysenheter, flera dagvårdsenheter och fotvård.På kliniken är vi cirka 450 medarbetare varav Avdelning Patientadministration Karlskrona har 18 medicinska sekreterare och 1 kanslist.2021-07-07Vi erbjuder ett lärorikt och stimulerande arbete med varierande arbetsinnehåll där din insats är en viktig del i vårdprocessen. Du kommer att arbeta i ett arbetslag där gott samarbete kombineras med självständiga arbetsuppgifter. Vi rekryterar primärt till vår tidsbokning där vi administrerar läkarnas schema, bokar mottagningsbesök och remisshantering. Journalskrivning kommer att förekomma i mån av tid.Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i Landstinget Blekinges vision Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss och i vår gemensamma värdegrund, engagemang, kvalité, samarbete.Du ska vara utbildad läkarsekreterare/medicinsk sekreterare med goda kunskaper i svenska språket samt medicinsk terminologi. KY/YH- och kodningsutbildning och erfarenhet av Lokal vårdsystemansvarig är meriterande. Du som söker skall ha lätt att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt samt kunna arbeta både självständigt och i team. Du är en person som tycker om att ge god service och har en förmåga att planera och prioritera i det dagliga arbetet. Du är även utåtriktad och noggrann. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som servicekänsla, flexibilitet och samarbetsförmåga.Provanställning kan komma att tillämpas.Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse Intervjuer sker fortlöpande under annonseringsperioden. .Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2021-08-01