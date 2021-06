Medicinsk sekreterare till Kallinge vårdcentral - Region Blekinge - Administratörsjobb i Ronneby

Prenumerera på nya jobb hos Region Blekinge

Region Blekinge / Administratörsjobb / Ronneby2021-06-30I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.Kallinge/Bräkne Hoby vårdcentraler ingår i Hälsoval och är två av de offentligt ägda vårdcentralerna i Blekinge. Vi har cirka 11 300 listade patienter och vi är cirka 40 medarbetare såsom allmänläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinsk analytiker, medicinska sekreterare, psykolog och psykoterapeut. Tjänsten är placerad på Kallinge vårdcentral.2021-06-30Du får arbeta i ett trevligt gäng med självständiga arbetsuppgifter. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter såsom reception, vårddokumentation, utskrift av journaler, intyg, remisser och brev efter diktat. I arbetsuppgifterna ingår även posthantering och telefonkontakter med patienter, andra vårdgivare.Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare. Du har goda kunskaper i svenska språket, medicinsk terminologi och datavana. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i engelska. Erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare och av System Cross vårdsystem är också meriterande.Noggrannhet och serviceinriktad är egenskaper som vi sätter värde på. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och inte är rädd för att ta egna initiativ. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna.Vi tillämpar löpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så skicka in din ansökan idag!ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten avser ett vikariat under föräldraledighet med start augusti 2021 till augusti 2022.Vi tillämpar individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-07-25REGION BLEKINGE5838657