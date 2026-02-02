Medicinsk sekreterare till Grevie
Praktikertjänst AB / Administratörsjobb / Båstad Visa alla administratörsjobb i Båstad
2026-02-02
Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Båstad
Publiceringsdatum2026-02-02
Båstad-Bjäre Läkarpraktik i Grevie har för andra året i rad utsetts till Skånes bästa vårdcentral 2025, ett pris som årligen delas ut av Region Skåne.
Enligt Ulrika Söderman, sjuksköterska och verksamhetschef, beror framgången på vår höga kontinuitet, goda tillgänglighet och ett engagerat team som trivs tillsammans och arbetar mot samma mål för att ge våra patienter bästa möjliga vårdDina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och flexibel medicinsk sekreterare som vill bli en del av vårt välfungerande team. Hos oss får du varierade arbetsuppgifter där du bland annat arbetar med administrativa delar inom mottagnings- och klinikstöd, receptionsarbete och daglig patientkontakt. I rollen ingår även registrering och handläggning i olika system samt andra administrativa uppgifter som bidrar till ett effektivt flöde i verksamheten. Vi arbetar i PMO, Praktikertjänst app, Pascal och 1177. Tjänsten har inte fokus på journalskrivning, då detta utförs externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare och som trivs i en roll där service, struktur och samarbete står i centrum.Anställningsvillkor
Tillträde sker enligt överenskommelse och vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Skåne län, Båstad Bjäre Läkarpraktik Jobbnummer
9716722