Medicinsk sekreterare, tidsbegränsad anställning
2026-04-09
Kungsgärdets vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till hos oss på Kungsgärdets vårdcentral!
Vill du vara en del av en arbetsplats där kvalitet, arbetsglädje och patientfokus står i centrum? Nu söker vi en medicinsk sekreterare till vårt team! Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning under perioden 1/7 2026-31/1 2027 (eller enligt överenskommelse) på 80%.Hos oss arbetar vi utifrån våra värdegrunder - Respektfulla, Engagerade, Kunniga och Omtänksamma - och vi strävar varje dag efter att skapa en trygg och professionell miljö för både patienter och medarbetare.
Ditt uppdrag
Som medicinsk sekreterare hos oss får du en varierad och meningsfull roll där du är en nyckelperson i verksamheten. Du arbetar cirka halva din tid med journalskrivning och säkerställer hög kvalitet i dokumentationen. Den andra delen av din arbetstid möter du våra patienter i receptionen - du blir vårt ansikte utåt och bidrar till ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande. Här gör du verklig skillnad i patientens första intryck av vården. Utöver detta arbete du i viktiga administrativa funktioner såsom:
Arbete med HSA-katalog
Heromaadministration
fakturahantering
IT-stöd
Andra administrativa uppgifter som bidrar till att verksamheten fungerar smidigt.
Du blir en del av ett större sammanhang inom primärvården där samarbete mellan vårdcentraler sker, bland annat kring diktatutskrifter. Vi erbjuder även regelbundna gemensamma utbildningsdagar för att stärka din kompetens och utveckling. Hos oss får du arbeta i en miljö där vi är engagerade i vårt uppdrag, kunniga i vårt yrkesutövande och alltid omtänksamma i mötet med både patienter och kollegor.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare och som vill bidra till en verksamhet där kvalitet och bemötande står i fokus. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Som person är du noggrann, strukturerad och metodisk, självgående och initiativtagande flexibel och har lätt att anpassa dig till förändringar.
Du har en god förmåga att prioritera och trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar.
För att trivas hos oss är det viktigt att du uppskattar mötet med människor och vill ge service med hög kvalitet. Du bemöter både patienter och kollegor på ett respektfullt och omtänksamt sätt, och du bidrar aktivt till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö.
Vår verksamhet
Kungsgärdets vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Tillsammans har vi drygt 11 000 listade patienter och vi är 45 medarbetare. Vi har de flesta yrkesgrupper representerade hos oss och tillsammans erbjuder vi alla tjänster inom vårdcentralens uppdrag. Våra patienter är både unga och äldre som bor i området eller i omkringliggande landsbygd. Det gör vårt arbete både omväxlande och utvecklande.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
För mer information är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Reem Aqel på mail reem.aqel@regionuppsala.se
eller telefon 076-1498029
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel, tel 018-611 00 00.
Välkommen med din ansökan via länken nedan!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH128/2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
