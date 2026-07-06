Medicinsk sekreterare, Jourcentral
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2026-07-06
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Närhälsan Hisingen jourcentral är en kvälls- och helgöppen mottagning belägen på centrala Hisingen. Vårt uppdrag är att ge god vård då ordinarie vårdcentraler är stängda. Jourcentralens öppettider är vardagar klockan 17:00-22:00 samt helger och röda dagar klockan 09:00-17:00.
Patienter söker sig till oss med både lättare och allvarligare, akuta besvär - allt från sår- och brännskador, misstänkta frakturer till olika typer av infektioner. Vissa behandlas och omhändertas på jourcentralen medan andra patienter behöver remitteras vidare för bedömning och behandling på sjukhus. Mottagningen arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Tillsammans med dig bildar vi en arbetsgrupp som präglas av hög kompetens och ett stort engagemang. Vi är måna om varandra och har ett nära samarbete över yrkesgränserna. Humor och god teamanda är viktigt för oss, vilket speglar sig i vår arbetsmiljö.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på jourcentralen är varierande där mötet med patienten står i fokus. Som medicinsk sekreterare är du ett viktigt stöd för vår sjuksköterske- och läkargrupp. Dina arbetsuppgifter består bland annat av journalskrivning i Asynja Visph, hantering av inkommande remissvar samt posthantering.
I arbetsuppgifterna ingår också ett uppdrag som LITA (lokal IT-administratör) där du bland annat ansvarar för Asynja-kalendrar, webbtider, behörighetsbeställningar, SITHS-kort och certifikathantering för kollegor samt administration i KiV (Katalog i Väst).
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på jourcentral och med journalsystemet Asynja Visph. Du har ett genuint intresse för digitalisering och goda kunskaper inom området och som är i ständig utveckling. Om du inte är bekant med ovanstående system behöver du ha ett stort intresse för att lära dig nytt. För att lyckas i arbetet behöver du kommunicera väl på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande, du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Virvelvindsgatan 8A (visa karta
)
417 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Närhälsan Hisingen jourcentral Kontakt
Verksamhetschef
Marie Steffenburg Wennberg 070-7292995 Jobbnummer
9993271