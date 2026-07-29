Medicinsk sekreterare
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Töreboda Visa alla administratörsjobb i Töreboda
2026-07-29
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
Välkommen till Närhälsan Töreboda vårdcentral – en trivsam och välfungerande arbetsplats med cirka 40 medarbetare och omkring 7 500 listade patienter. Vårdcentralen är belägen centralt i Töreboda med goda pendlingsmöjligheter från exempelvis Skövde och Mariestad via tåg, buss eller bil.
Vi är en arbetsgrupp som värdesätter samarbete, teamkänsla och en god arbetsmiljö, lika högt som kvalitet och resultat. Vårdcentralen erbjuder både akut och planerad verksamhet med distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC och laboratorium. Vi har nära samverkan med barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, rehabmottagning, folktandvård och socialtjänst, samt ett gott samarbete med Töreboda kommun.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Vi söker dig som vill vara en viktig del av vår vårdcentral och bidra till att skapa ett gott bemötande och en trygg upplevelse för våra patienter. Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik och där du blir en central del i verksamhetens dagliga flöde.
Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du på plats på vårdcentralen, nära både patienter och kollegor i en verksamhet där samarbete, arbetsglädje och utveckling värdesätts högt. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat journalskrivning i Asynja Visph, hantering av inkommande remissvar, boka in patienter samt lokalt IT-stöd.
Arbetet innefattar även arbete på plats i vår reception där du ofta är den första personen våra patienter möter – en viktig roll där service, professionalism och ett varmt bemötande gör stor skillnad.
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö, tycker om att ta ansvar och vill vara med och utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss. Jag som kommer vara din chef heter Malin Eckerman Henningsson och ser fram emot att träffa dig!
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom regional primärvård. Du har ett genuint intresse för digitalisering och goda kunskaper inom området. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande, du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på enheten sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Börstorpsgatan 9 (visa karta
)
545 21 TÖREBODA Arbetsplats
Närhälsan Töreboda vårdcentral Kontakt
Madelene Stahberg, Vision 073-5662618 Jobbnummer
10015400