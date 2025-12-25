Medicinsk fotvårdsterapeut
Vi på Axelsons SPA & Skin Clinic Odengatan växer och behöver nu stärka upp vårt härliga team med ytterligare en grym medicinsk fotvårdsterapeut.
Vi söker dig som har en medicinsk fotvårdsutbildning i grunden, har några års erfarenhet och som verkligen brinner för ditt yrke och älskar service.
Som person ser vi att du är flexibel, säljande, pålitlig och arbetar alltid noggrant men effektivt. Du har lätt för att kommunicera med både kunder och kollegor samt ser försäljning som en service till kunden. Att du är en certifierad terapeut är ett krav. Vi ser även att du är flexibel gällande arbetstider och kan arbeta dagar, kvällar som helger.
Vill du bli en del av vårt växande team?
Vi söker personal vid behov men för rätt person kan en fast tjänst att finnas.
Intervjuer hålls löpande och vi rekryterar vartefter behovet ökar.
Vid frågor om tjänsterna kontakta oss på jobb.stockholm@axelsonsspa.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-24
