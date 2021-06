Media Sales - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-30King Street MediaÄr ett säljblag som grundades redan 2010 och jobbar med flera olika medier och mediehus.Idag jobbar vi bland annat med Ny Teknik Group, Affärsvärlden, Readly, Life Of Svea samt Wakai och hjälper dem alla att driva och utveckla sin annonsaffär.I våra uppdrag jobbar vi med samtliga annonskanaler så vi önskar att du har erfarenhet av att sälja såväl display, print, native etc.Uppdraget Ny TeknikNy Teknik är Sveriges största tekniktidning och tekniksajt. Vi bevakar snabbväxande branscher, nya entreprenörsföretag och produkter, samt berättar hur ny teknik används inom industrin och hur teknikutvecklingen påverkar samhället. Vi publicerar snabba tekniknyheter från hela världen och möter våra besökare på olika digitala plattformar dygnet runt.Våra läsare arbetar i expansiva branscher som IT, telekom, energi, tillverkande industri, konsulting och life science. På fritiden har de lika stort engagemang i teknikutveckling som på sin arbetsplats. Med Ny Teknik når du helt enkelt en unik räckviddsmålgrupp av engagerade ingenjörer, IT-specialister och chefer som alla dagligen driver Sverige framåt med sitt tekniska kunnande, sin passion och sitt entreprenörskap.Tidningen Ny Teknik har 219 000 läsare och 364 000 unika besökare/vecka.Vi söker just nu en Media Sales till King Street Medias kontor i StockholmRollenDu älskar att sälja och kommer göra affärer samt mätas mot högt uppsatta mål. Tjänsten innefattar att du har ett eget budgetansvar och att du tar hand om och utvecklar värdet på dina kunder och även att du löpande hittar nya potentiella kunder.Du kommer sälja native, printannonser samt displayannonsering och tillhörande projekt och event. Du kommer att få tillgång till hela Ny Tekniks kundbas och bearbeta både befintliga som nya kunder. Du kan självklart gå och träffa kunder ute på möten, men till stor del utgår från kontoret och anpassa ditt arbete efter kundens behov och tillgänglighet.ErfarenhetErfarenhet från ute- eller innesälj, annonsförsäljning och mediebranschen värderas högt.ErsättningIndividuell lönesättning tillämpas. Fast lön samt provision.Den vi sökerDu ska drivas av att göra affärer samt att tjäna pengar ställt mot prestation.Du har starkt fokus på resultat och kan ta ansvar för en egen försäljningsbudget.Du trivs i en dynamisk miljö med högt tempo.Du har hög social kompetens och skall kunna påverka och inspirera andra.Du har erfarenhet av annonsförsäljning sedan tidigare och vill ta nästa steg.Slutligen det gamla vanliga; relationsbyggande med stort driv och framförallt en god kollega!2021-06-30I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev samt gärna ett foto.Skicka din ansökan till work@talentpartner.se eller följ länken.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-07-14Talent & Partner AB5838978