Medarbetare till vårt specialteam!
Hemtrevligt i Skaraborg AB / Städarjobb / Skövde Visa alla städarjobb i Skövde
2026-07-07
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Om jobbet
✨ Vill du ha ett jobb där variation, teamwork och kvalitet står i centrum?
På Hemtrevligt i Skaraborg AB gör vi mer än att bara städa – vi tar oss an uppdrag som kräver extra engagemang, flexibilitet och laganda. Nu söker vi nya medarbetare till vårt specialteam – ett team för dig som gillar omväxling, tempo och att ingen dag är den andra lik.
💎 Vår vision är densamma: att leverera hotellkänsla och högsta kvalitet i allt vi gör. I specialteamet är du med där det händer – på nya uppdrag, hos nya kunder och i nära samarbete med våra viktiga samarbetspartners.
Vad innebär jobbet?
Att arbeta i vårt specialteam innebär att du:
✅ Åker på nya uppdrag varje dag – ingen rutin, bara variation
✅ Arbetar i team där samarbete och kommunikation är avgörande
✅ Utför mer krävande och varierande städuppdrag
✅ Har en fysisk och aktiv arbetsdag – perfekt för dig som gillar att röra på dig
✅ Arbetar mycket mot våra samarbetspartners, som är en central del av vårt arbete
✅ Utgår från Falköping, Lidköping eller Skövde
Arbetstiderna är vardagar, utan kvällar och helger – för en hållbar balans mellan jobb och fritid.
Är detta du?
✔ Du trivs med variation och tycker om att ställas inför nya uppdrag
✔ Du gillar att arbeta i team och bidrar till god stämning
✔ Du är fysiskt aktiv och gillar ett jobb där kroppen får jobba
✔ Du är ansvarstagande och lösningsorienterad
✔ Du är professionell och serviceinriktad – både mot kunder och samarbetspartners
✔ Du vill jobba i ett företag där vi stöttar varandra och har kul tillsammans
Vad får du hos oss?
✨ Ett omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik
✨ Stark teamkänsla – du jobbar aldrig ensam
✨ Ett aktivt jobb som ger träning på arbetstid
✨ En familjär arbetsplats med högt engagemang
✨ Trygga villkor – kollektivavtal, konkurrenskraftig lön, försäkringar och utvecklingsmöjligheter
✨ Möjlighet att vara med och lyfta städbranschen genom kvalitet och professionalism
Detta arbete passar dig som tidigare jobbat inom t.ex. vård och omsorg, bygg, flytt, restaurang eller hotell – där tempo, samarbete och variation är en självklar del av vardagen.
Ansök via vår hemsida. Tjänsten tillsätts löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Via hemsidans formulär! Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialteam". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemtrevligt i Skaraborg AB
(org.nr 559214-2177), http://www.hemtrevligt.nu
Kåsatorpsvägen 4 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtrevligt Skövde Jobbnummer
9995355