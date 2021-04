Medarbetare till vår Säljsupport - The We Select Company AB - Kontorsjobb i Mölndal

The We Select Company AB / Kontorsjobb / Mölndal2021-04-02Vi jobbar med förpackningslösningar. Kom och hjälp oss tänka utanför lådan!Tycker du om att ha kul på jobbet ? Gillar du att ha en varierad arbetsdag där du får arbeta administrativt med säljstöd? Trivs du dessutom i en roll där du har flera kontaktytor och ett nära samarbete med kollegor? Nu söker vi dig som vill arbeta med säljsupport till våra säljare. Läs mer om tjänsten här nedan och skicka in din ansökan redan idag!2021-04-02Att jobba som säljsupport innebär att du administrerar allt kring försäljningen och fungerar som en servicefunktion för sälj. Du kommer att ingå i ett team, som har till huvuduppgift att serva interna avdelningar/kunder och säljare inom Pacudo. Som säljsupport kommer du bland annat bidra till att våra säljare maximerar antalet kundbesök genom administrativ support. I rollen ingår även att vara en kompletterande kontaktperson för säljarna till deras kunder. Rollen passar dig som gillar ett högt tempo, är strukturerad och som är bra på att planera. Det gäller också att ha en god kommunikationsförmåga och öga för lösningar.Huvudsakliga arbetsuppgifterTa fram priser, beräknings- och beslutsunderlag, rapporter, statistik och material samt sammanställa offerter.Sköta kontakter med leverantörer, lägga beställningar och bevaka dessa med avseende på priser och leveranstider.Skapa, vårda och uppdatera avtal, kundregister och priser.Bidra till marginalförstärkning genom att analysera och bearbeta avtal.Hantera inkommande ärenden och problemlösning kring reklamationer och krediteringar.Daglig kontakt med leverantörer samt interna avdelningar kring kredit- och logistikfrågor, reklamationer, produkter och sortiment.Delta i interna förbättringsprojekt.Om digVi söker dig som har minst 3-årig gymnasiekompetens. Du har god datorvana och har tidigare arbetat i SAP. Vi tror att du har tidigare erfarenhet från försäljning och säljsupport. Som person ser du till teamets insats samtidigt som du arbetar självständigt och trivs med att driva arbetsuppgifter på egen hand.Vi söker dig som har god administrativ och kommunikativ förmåga, är lyhörd och serviceinriktad. Du är en strukturerad, noggrann problemlösare och utförare, som är van att arbeta i ett högt tempo med korta deadlines.Om anställningenTjänsten är en tillsvidare anställning med placering i Mölndal.Om ansökanFör att säkerställa en objektiv och icke diskriminerande rekrytering använder vi oss av tester i vår urvalsprocess. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!Varmt välkommen med din ansökan!Pacudo ingår i OptiGroup som är en ledande europeisk distributionskoncern som erbjuder kundanpassade och hållbara försörjningslösningar till B2B-kunder. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse aktörer främst inom facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industrier och den grafiska sektorn med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,0 miljard EUR under 2019 och 1 600 anställda, ger support till över 90 000 kunder i 17 europeiska länder. www.optigroup.com Sista dag att ansöka är 2021-04-17The We Select Company AB5671201