Medarbetare till städuppdrag i Linköping!
Vill du jobba med städning - på dina egna villkor - och samtidigt göra skillnad i människors vardag för både äldre och yngre? Nu behöver vi förstärkning med flera nya kollegor! Vi söker främst dig som har lång arbetslivserfarenhet.
Du kan fritt välja ut de uppdrag som passar dig bäst. Det kan vara allt från enklare städuppdrag hos privatkunder till större uppdrag för olika företag. Många kunder vill ha återkommande hjälp med städning hemma - ibland återkommande varje vecka och ibland en gång i månaden. Andra vill ha hjälp med enskilda insatser som storstädning eller fönsterputsning då och då. De flesta städuppdrag kräver ingen särskild förkunskap - men vi ger dig introduktion med checklistor och rutiner så att du kan känna dig trygg med hur du bäst kan lägga upp arbetet för att inte missa viktiga moment.
Tre fördelar att arbeta som veteran hos oss:
Du styr själv din arbetstid och låser inte upp dig
Du känner dig behövd och kan bidra till andra
Du får ett socialt och roligt jobb
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang
Har lång arbetslivserfarenhet
Vill skapa trivsel och glädje i människors hem
Kanske har tidigare erfarenhet av städning, men det är inget krav - viktigast är din inställning och vilja att göra ett bra jobb
Du har grundläggande datavana (t.ex. för tidrapportering) och behärskar svenska i tal och skrift
Villkor & förmåner
Flexibla arbetstider - du väljer själv när och hur mycket du vill jobba
Trygghet genom kollektivavtal och försäkring
Social gemenskap - deltagande i träffar och aktiviteter för medarbetare
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter frän Luleå i norr till Trelleborg i söder. Veterankraft har under sina verksamma år utnämnts till Gasell och Mästargasell av Dagens Industri sju år i rad.
Vill du vara med och göra vardagen enklare för andra - samtidigt som du håller igång och har roligt? Bli en del av Veterankraft du också - ansök redan idag!
Har du frågor om livet som veteran, vänligen kontakta linkoping@veterankraft.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
