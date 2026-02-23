Medarbetare till serviceteam - Hemfrid Eskilstuna
HEMFRID SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM SERVICETEAMARE I Eskilstuna
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
HEMSTÄDNING I VÄRLDSKLASS Att jobba med oss på hemfrid innebär att du får ett roligt, varierande jobb inom hemstädning. Som serviceteamare blir du en del av ett sammansvetsat team där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att göra våra kunders vardag enklare. Du kommer att arbeta med ett härligt gäng från olika delar av världen, där vi stöttar och hjälper varandra för att skapa bästa möjliga service.
Om rollen:
Som serviceteamare är du en del av vårt kvalitetsteam och arbetar nära Area Manager och Field Lead för att säkerställa hög kvalitet i vår leverans. Rollen innebär att du stöttar nya kollegor på fältet, samtidigt som du själv utför start- och storstädningar, fönsterputs och vikariepass. Du kommer även vid behov att genomföra kvalitetskontroller, följa nya medarbetare i deras introduktion samt avlasta med nyckelhantering.
Du är en viktig del i att skapa nöjda kunder, bidra till teamets utveckling och säkerställa att våra arbetssätt håller hög kvalitet. Rollen innebär också löpande dialog och återkoppling till chef samt deltagande i kvalitetsteamsmöten varje månad.
Vi letar efter dig som:
Tycker om att jobba i team med andra kollegor
Ha tidigare erfarenhet inom städning
Är engagerad och vill utvecklas inom städning
Pratar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla timmar, där arbetstiderna är kl. 8-17
Är flexibel att arbeta utan fasta kunder
Har giltigt körkort (B)
Vi erbjuder dig:
En tillsvidareanställning med en sysselsättningsgrad på 75-90%
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Utbildning inom hemstädning med fokus på din utveckling
Härliga kollegor från hela världen
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
HEMFRID IS LOOKING FOR YOU WHO WANT TO WORK AS A SERVICETEAMARE IN Eskilstuna
Hemfrid is Sweden's largest company in home cleaning. We assist our customers with household services such as cleaning, window washing, moving services, and much more.
We are constantly looking for staff who are interested in working with us in Eskilstuna and other parts of Sweden.
to see other cities where we are hiring.
WORLD-CLASS HOME CLEANING
Working with us at Hemfrid means you'll have a fun, varied job in home cleaning. As a service team member at Hemfrid, you will be part of a close-knit team, working alongside your colleagues to make our customers' everyday lives easier. You will work with a great group of people from different parts of the world, where we support and help each other to provide the best possible service.
About the role:
As a Serviceteamer, you will be part of our quality team, working closely with the Area Manager and Field Lead to ensure high-quality service delivery. In this role, you will support new colleagues in the field while also performing start and deep cleanings, window cleaning, and substitute shifts. When needed, you will carry out quality checks, accompany new employees during their onboarding, and assist with light administrative tasks.
You play an important role in ensuring customer satisfaction, supporting team development, and maintaining high standards in our workflows. The role also includes continuous communication and feedback to your manager, as well as participation in monthly quality team meetings.
We are looking for someone who:
Enjoy working in a team with other colleagues.
Have previous experience from a cleaning profession.
Is committed and wants to develop within cleaning
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours, 8am-5pm
Are flexibel to work without fixed customers
Have a valid driving license (B)
We offer you:
An permanent employment, with an employment rate of 75-90%
Collective agreement and good employment conditions
Liability insurance, health insurance, pension insurance, and wellness allowance
Training in home cleaning with a focus on your development
Wonderful colleagues from all over the world
Do you want to join us? Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
.
