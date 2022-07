Medarbetare till korttidspool 100%

Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.Sociala Resursverksamheten med drygt 400 tillsvidareanställda är en utförarverksamhet riktad till barn, ungdomar och vuxna. Vi styrs bl.a. av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade av dessa lagar. Verksamheten genomsyras av att vi sätter individen i centrum och att vi samverkar för att kunna tillgodose individens behov. Verksamheten har ett stort kundfokus, god serviceanda och ger förutsättningar för ett gränsöverskridande arbete som är både inspirerande och kompetensutvecklande.2022-08-01I vår korttidspool på Sociala Resursverksamheten kommer du främst att arbeta inom LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet samt korttidsverksamhet för barn och unga. Avlösarservice i hemmet samt ledsagning kan också komma att ingå i uppdraget. Utifrån kompetens kan det även bli aktuellt med arbete inom psykiatriboenden. Vilka av dessa verksamheter du arbetar inom beror på verksamhetens behov.Inom SRVs alla verksamheter arbetar vi med att ge ett individanpassat stöd i vardagen. Våra brukare är främst personer med funktionsnedsättning och arbetsuppgifterna är bland annat städ, tvätt, matlagning, inköp, sociala aktiviteter samt stöd i personlig hygien. Du kommer även i kontakt med nära anhöriga samt andra personer i brukarens närhet.Arbetstiden är varierande då flertalet av verksamheterna har behov av personal dygnet runt. Det innebär att arbetstiden kan vara förlagd dag, kväll, helg, natt och med sovande jour. Varannan helg ligger som grund.Arbetstiden styrs utefter egen tillgänglighet i Time Pool utifrån ett framtaget ramverk och förhållningssätt, samt utifrån verksamhetens behov. Årsarbetstid tillämpas med avstämning 2 gånger per år.För att kunna arbeta i korttidspool krävs det att du är ansvarstagande, kan ta egna initiativ och fatta egna beslut. Du ska vara flexibel, trygg och ha god samarbetsförmåga. Du behöver även ha en god social kompetens då du möter och har kontakt med många brukare och personal dagligen.Du behöver ha vård- och omsorgsutbildning, barn - och fritidsutbildning eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Flerårig erfarenhet av personer med olika funktionsnedsättningar är ett krav. Erfarenhet av personer med autism och psykiatrikompetens är meriterande, likaså om du tidigare har arbetat med medicinteknisk apparatur samt att du kan utföra avancerad egenvård.Det är viktigt att du har god datorvana och dokumentationsförmåga samt kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift. Vi ser även att du klarar av fysiskt ansträngande arbetsuppgifter då sådant arbete förekommer, samt att du har uthållighet i form av tålamod.B-körkort är ett krav. Meriterande är också om du har tillgång till egen bil.ÖVRIGTTillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Intervjuer sker efter att ansökningstiden gått ut. Tillträde kan ske omgående.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-08-15