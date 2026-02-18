Medarbetare sökes till Mjölbys hemtjänst!
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Hemtjänst är en insats som innebär olika former av stöd och service som utförs i den enskildes egna hem eller motsvarande, i syfte att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt. Kunderna som får insatser från hemtjänsten har olika behov, allt från enbart trygghetslarm och serviceinsatser till omfattande omvårdnadsbehov eller vård i livets slutskede. I hemtjänstorganisationen ingår flera olika verksamheter inom kommunens olika orter. Vi arbetar med fast omsorgskontakt och verksamheten präglas av ett rehabiliterande- och salutogent förhållningssätt för att bibehålla det friska hos varje kund.
Är du en lyhörd, engagerad och ansvarsfull lagspelare som vill skapa livsglädje? Nu söker vi medarbetare till hemtjänstorganisationen - både för tillsvidareanställning och månadsanställning.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Uppdraget som undersköterska eller vårdbiträde innebär i huvudsak att du på ett engagerat och aktivt sätt arbetar med omvårdnad, rehabträning och vardagsrehabilitering för att se till att brukarna får en trygg, trivsam och meningsfull tillvaro. Arbetsuppgifterna består av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation och du kommer att vara en aktiv deltagare i vårt utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Det är meriterande om du är utbildad och examinerad undersköterska.
Det är meriterande om du har arbetat strukturerat med skriftlig dokumentation, avvikelser, genomförandeplaner, kvalitet, rutiner och kvalitetsregister.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift. Språktest görs inför anställning.
B-körkort och att kunna cykla är meriterande.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Som person ser vi att du är serviceinriktad, ansvarfull och noggrann. Arbetet kräver att du även är kommunikativ och känner dig trygg i att både arbeta självständigt och ta egna initiativ samt tillsammans med andra, för att ge bästa omvårdnad och service till våra kunder.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Intervjuer sker löpande.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Ersättning
