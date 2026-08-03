Medarbetare sökes till Mjölbys hemtjänst!
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Mjölby Visa alla undersköterskejobb i Mjölby
2026-08-03
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod – vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Hemtjänst är en insats som innebär olika former av stöd och service som utförs i den enskildes egna hem eller motsvarande, i syfte att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt. Kunderna som får insatser från hemtjänsten har olika behov, allt från enbart trygghetslarm och serviceinsatser till omfattande omvårdnadsbehov eller vård i livets slutskede. I hemtjänstorganisationen ingår flera olika verksamheter inom kommunens olika orter. Vi arbetar med fast omsorgskontakt och verksamheten präglas av ett rehabiliterande- och salutogent förhållningssätt för att bibehålla det friska hos varje kund.
Mjölby kommuns hemtjänst är uppdelat i sju olika områden som är grupperade utifrån främst geografi med undantag för område 1(hemstöd) och 7(nattpatrullen) som arbetar över hela Mjölby kommun.
Är du en lyhörd, engagerad och ansvarsfull lagspelare som vill skapa livsglädje? Nu söker vi medarbetare till hemtjänstorganisationen - både för tillsvidareanställning och månadsanställning.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Uppdraget som undersköterska eller vårdbiträde innebär i huvudsak att du på ett engagerat och aktivt sätt arbetar med omvårdnad, rehabträning och vardagsrehabilitering för att se till att brukarna får en trygg, trivsam och meningsfull tillvaro. Arbetsuppgifterna består av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation och du kommer att vara en aktiv deltagare i vårt utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Tjänsten har följande krav:
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• Du kan cykla.
Det är meriterande om du även har:
• B-körkort
• Utbildning som undersköterska (med intyg för skyddad yrkestitel)
• Erfarenhet av att arbeta strukturerat med skriftlig dokumentation, avvikelser, genomförandeplaner, kvalitet, rutiner och kvalitetsregister
• Arbetat i systemet Lifecare
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom hemtjänst.
Vi söker dig som har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Vidare kan du skriva tydligt, klart och välstrukturerat. Tjänsten kräver att du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi erbjuder
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337588". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
Mjölby kommun (visa karta
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595 30 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Kontakt
Kommunal, Anita Gustafsson mjolby.ost@kommunal.se +46102345764 Jobbnummer
10019903