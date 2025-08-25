Medarbetare Produktion & Pack 100%

Björnax AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Nora
2025-08-25


Vi har fått ytterliggare en order till Svenska FMV och har under en kortare period behov av en (1) ny medarbetare.
Arbetet gäller en tidsbegränsad anställning om ca. 3 månader med start omkring mitten av september, förskjuten arbetstid kan bli aktuellt under anställningsperioden.
Arbetsmomenten innefattar att förse en robotlinje med råmaterial, löpande handmonteringsmoment, avsyning och slutligen packning av produkterna i sin helhet på pall. Du kommer att arbeta tillsammans med fler arbetskamrater så god sammarbetsförmåga är nödvändigt.
Arbetet kräver stor noggrannhet då kvalitetskraven är mycket höga, samt då det är många olika moment som ska utföras. Det är dock inte fysiskt krävande så de flesta personer kan utföra de olika momenten.
Du kommer att få internutbildning i de moment som ska utföras samt även annat vad gäller vår verksamhet såsom säkerhetsarbete m.m.
Om det låter intressant är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information/besök.

