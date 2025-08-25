Medarbetare Produktion & Pack 100%
Björnax AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Nora Visa alla maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Nora
2025-08-25
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Björnax AB i Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi har fått ytterliggare en order till Svenska FMV och har under en kortare period behov av en (1) ny medarbetare.
Arbetet gäller en tidsbegränsad anställning om ca. 3 månader med start omkring mitten av september, förskjuten arbetstid kan bli aktuellt under anställningsperioden.
Arbetsmomenten innefattar att förse en robotlinje med råmaterial, löpande handmonteringsmoment, avsyning och slutligen packning av produkterna i sin helhet på pall. Du kommer att arbeta tillsammans med fler arbetskamrater så god sammarbetsförmåga är nödvändigt.
Arbetet kräver stor noggrannhet då kvalitetskraven är mycket höga, samt då det är många olika moment som ska utföras. Det är dock inte fysiskt krävande så de flesta personer kan utföra de olika momenten.
Du kommer att få internutbildning i de moment som ska utföras samt även annat vad gäller vår verksamhet såsom säkerhetsarbete m.m.
Om det låter intressant är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information/besök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: marina@bjornax.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björnax AB
(org.nr 556068-6833)
Ringshyttan, Gruvstugan 729 (visa karta
)
713 93 NORA Arbetsplats
Björnax AB Kontakt
Marina Fredrikzon marina@bjornax.se 058143150 Jobbnummer
9474454