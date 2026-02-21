Medarbetare Landskrona
Toppfalafel Skåne / Restaurangbiträdesjobb / Landskrona Visa alla restaurangbiträdesjobb i Landskrona
2026-02-21
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Toppfalafel Skåne i Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi en ung medarbetare som är villig att arbeta serviceinriktat i en miljö där högt tempo samt service möts samtidigt. Du kanske studerar & funderar på att jobba lite extra eller har redan ett deltidsjobb & vill komplettera det, då är du välkommen att ansöka.
Har du erfarenhet av hotell & restaurang verksamhet så är det meriterande. Vi söker dig som är beredd på att ta ansvar för kundservice, servering, köksbiträde samt lokalvård. Har du jobbat inom restaurang/franchise- restauranger så är det mycket intressant.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Personligt besök Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Landskrona". Arbetsgivare Toppfalafel Skåne Arbetsplats
Toppfalafel Landskrona Jobbnummer
9756096